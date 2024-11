Raúl Meraz: La instrucción del gobernador fue 'no contaminar los programas públicos'

“O el gobierno o la política” fue la instrucción que recibieron los funcionarios públicos del Estado de Durango, en vísperas del proceso electoral que se vivirá en la entidad, en el que se habrá de renovar los 39 ayuntamientos, por lo que el llamado es a que se separen de su cargo si tienen alguna intención de participar a fin de que no “contaminen” los programas del Gobierno.

Así lo dio a conocer el subsecretario de Gobierno para la región Laguna, Raúl Meraz Ramírez, quien explicó que por ley, aquel funcionario que pretenda participar en el proceso, habrá de separarse de su cargo 90 días antes de la elección, sin embargo mencionó que los procesos internos en los partidos se dan entre los meses de diciembre a febrero, razón por la que el exhorto es claro, que se decidan “si el gobierno o la política”.

Esto, luego de que en esta semana, se diera a conocer la solicitud de licencia por 40 días, por parte del secretario de Educación, Guillermo Adame Calderón, para buscar la candidatura a la presidencia municipal de la capital del estado, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En La Laguna dijo, no se ha registrado ninguna separación de cargo.

“En La Laguna aún no tenemos notificación, si alguien como lo ha instruido el gobernador Esteban Villegas pretende participar en algún cargo de elección popular pues lo invitamos a que defina, o gobierno o política porque el gobierno tiene que estar al servicio de todos.

La ley es muy clara y dice que tienen que pedir licencia 90 días antes desprenderse del cargo, eso es para efectos jurídicos de procedencia de poder ser candidatos, del día de la elección, estamos hablando de que tendría que desprenderse de su cargo el 1 de marzo, por poner un día, eso es jurídicamente. Pero la realidad es que los procesos internos en los partidos empiezan en el mes de diciembre, entre diciembre y febrero entonces quienes quieran no es ético que estén desde gobierno buscando espacios públicos”, detalló Meraz Ramírez.

Insistió en que la instrucción del gobernador Esteban Villegas fue clara, de no contaminar con política a los programas públicos del Gobierno del Estado. “Que estemos ajenos, quien tenga intenciones adelante, pero que el gobierno no se contamine de esta situación y que no se utilice para temas políticas”.

Por su parte, dijo no tener intenciones de participar en este proceso electoral. “La verdad yo estoy en una posición privilegiada, de mucho trabajo, que me permite ayudar mucho, estoy muy contento por la confianza del gobernador en mi cargo, yo espero estar hasta que el gobernador así lo considere y lo hago con mucho gusto, no tengo ninguna pretensión, yo simplemente me dedico a trabajar al 100 por ciento en la subsecretaría y ayudando al 100 por ciento a la región”.