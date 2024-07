Raúl Magaña arremeta con Mariana Echeverría y asegura que es problemática

Raúl Magaña confesó en el programa Vivalavi lo difícil que fue trabajar al lado de Mariana Echeverría cuando los dos eran conductores en el programa de entretenimiento "Se vale".

De acuerdo con Raúl Magaña, Mariana Echeverría ha tenido enfrentamientos con otros colegas en el pasado debido a su carácter, que él considera problemático. Entre las principales críticas del conductor se encuentran la impuntualidad y la actitud prepotente, las cuales, según él, eran evidentes durante su colaboración en el trabajo.

"No sé cómo será ahora, porque ahora es mamá, ahora tiene hijos. Eso te cambia la vida, pero te voy a decir una cosa, tu esencia no cambia. En ese entonces, andaba muy desordenada, muy desmadrosa, llegaba tarde. Ese era mi conflicto con ella. Yo nunca me peleé, mi conflicto era profesional", dijo Raúl Magaña.