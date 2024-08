Raúl Araiza revela pelea con Arath de la Torre antes de salir al aire en programa Hoy | Video

Hace unos días, Raúl “El Negro” Araiza, confesó que tuvo un enfrentamiento con Arath de la Torre momentos antes de salir al aire en el programa matutino Hoy.

La anécdota de Araiza fue revelada durante la emisión de esta semana del programa Miembros Al Aire de Unicable, donde detalló que en una ocasión, los ánimos se calentaron entre Arath y él, que de no ser porque estaban por comenzar la transmisión en vivo de Hoy, la discusión verbal los habría llevado a una fuerte pelea.

“Era la entrada del programa Hoy (...) entonces, Arath, que lo adoro y lo quiero, traía sus temas, y yo por otro lado mi hija estaba en el hospital, entonces yo también traía, ¿no?, como cuando estás con temas.

Entonces, hubo un reclamo de repente de Arath a Paul, y lo jaló, le reclamó, y a mi lo que me calentó fue que le reclamara a Paul.

Me volteé y le dije, ‘a ver, ¿cuál es tu problema?, y me dice, ‘pues ustedes’, él estaba reclamando como algo de atención con algo de nosotros, y yo ahí me prendí, no fue él, fui yo el que me boté, o sea, nos hicimos de palabras”, relató Raúl Araiza.

Sin embargo, “El Negro”, aseguró que a los pocos instantes la culpa lo inmbadió, pues en esas situaciones, admite ser muy hiriente, y por eso trata de evitar los conflictos.

“Nos gritamos muy fuerte, nos íbamos a pelear, pero más que eso, me dio mucha culpa, porque yo cuando me enojo, es poco, pero si me encabrono soy muy hiriente, y más cuando amo a alguien y quiero a alguien me da una culpa terrible”.

También, detalló que en ese momento, Andrea Legarreta y Galilea Montijo se quedaron sin palabras ante la discusión, que al poco tiempo decidieron poner remedio, volviendo a ser “muy brothers”.

“Yo le grité, él me gritó, si lo insulté muy feo, él también a mi, pero digo, yo fui muy hiriente. “Yo estaba temblando, él también, Andrea, Gali, no hablaban, inmediatamente de ahí, no pasaron ni 15 minutos y le fui a pedir una disculpa, le dije ‘wey yo te quiero un chin…’, me dijo ‘perdón wey, yo no sabía que tu hija estaba en el hospital, yo también acepto tal tal y tal’, y de ahí para adelante”.