Ranking: Los crushes actuales por las que todas las mujeres 'mueren'

Los hemos visto por todas partes, en películas, series, redes sociales, y en todas las plataformas posibles, inundado las pantallas de todos gracias a su talento, carisma y por su puesto galanura.

Y es que, a lo largo de estos días, tanto TikTok como los reels en Instagram está lleno de vídeos o edits hechos por las mismas fanáticas, donde queda demostrada la belleza que estos hombres poseen, convirtiéndose en el crush de todas aquellas que quedaron encantadas con su trabajo y actuación. Aquí te presentamos algunos.

1.- Jacob Elordi

Con un porte 'rudo' y 'sexy' Jacob Elordi se convirtió en el favorito de muchas desde su participación en la serie de HBO, Euphoria.

El también modelo de 26 años no solo ha tenido éxito debido a su belleza, sino también gracias a su faceta como actor, poniendo a prueba su talento en diversas producciones, siendo Saltburn y Priscilla los más recientes.

Solo como dato extra, el actor mide 1.96 m, lo que lo hace más atractivo para muchas mujeres.

2.- Enzo Vogrincic

Desde que este actor apareció en La Sociedad de la nieve, película original de Netflix que relata el accidente en la cordillera de los Andes en 1972, no ha dejado de ser elogiado por su belleza.

Gracias a su papel de 'Numa Turcatti', un centenar de fanáticas quedaron encantadas no solo con su talento, sino también con su galanura, convirtiéndose en uno de los artistas más famosos y comentados de redes sociales.

Ha sido tanta la fama que ganó que muchas incluso han confesado que le quitó el puesto al cantante Harry Styles y el influencer Roberto Gallegos, ¿tú que opinas?

3.- Timothée Chalamet

Timothée Chalamet ha logrado ganar terreno gracias a sus participaciones en producciones como Dune, Wonka, y Call me by your nombre, convirtiéndole en los futuros actores de renombre de Hollywood.

Sin embargo, más allá de su talento actoral, Timothée también ha llamado la atención por los rasgos de su rostro, que, a diferencia de los anteriores hombres de nuestro conteo, él posee rasgos más delicados y finos, lo que llama más la atención de cientos de mujeres... francés y guapo, ¿qué más quieres?

4.- Austin Butler

Apareciendo por primera vez en diversas series de Nickelodeon, desde unos años para acá, Austin Butler ha inundado las pantallas de cientos de personas.

De pasar a ser el chico que dice "¡arriba la esperanza abuelita!", el rubio actor realizó una gran interpretación en su papel de Elvis, donde retrata un poco de la vida del controversial rey del rock.

Con su galanura, y talento, Austin también pisa fuerte entre las futuras promesas de Hollywood y ¿a ser el nuevo Leonardo DiCaprio?