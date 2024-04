Rafael Nadal está cerca del retiro

Rafael Nadal es uno de los mejores tenistas de la historia, incluso para muchos el número uno en la lista; sin embargo, cada vez está más cerca su retiro como profesional, debido a las molestias físicas que enfrenta hace varios años.

Recientemente, en conferencia de prensa durante el Masters 1000 de Madrid, el ganador de 22 Grand Slams confesó que está jugando en la capital española por tratarse de un motivo personal, pero que los entrenamientos han demostrado que aún no está al 100 físicamente y que de seguir así, incluso podría perderse Roland Garros.

"Es difícil en estos momentos decir qué es lo idóneo o no. Lo idóneo sería jugar y no tener mucha limitación y que pase lo que pase. Si pudiera jugar con poca limitación, aunque perdiera, para mí sería positivo. Pasa que es difícil, las sensaciones de la semana no han sido perfectas, sería difícil con mi mentalidad, bueno, quizás no saldría a jugar mañana, pero es Madrid y hay muchas cosas que se mezclan a nivel emocional y me llevan a tomar la decisión de salir a jugar por motivos totalmente personales", compartió el nacido en Mallorca en conferencia de prensa.

Así mismo, remarcó la batalla que mantiene con su propio cuerpo para llegar en óptimas condiciones a París.

"Después, eso no quiere decir que yo esté renunciando a nada, lo que sí que no es un proceso hacia arriba en línea recta. No sé lo que pueda suceder, yo voy a intentar sin tratar de confundir a nadie. No sé lo que va a pasar en las siguientes tres semanas, voy a estar peleando y haciendo las cosas para poder intentar jugar París y si se puede se puede, y si no, no se puede. No voy a jugar París si como estoy hoy. Si hoy fuera París yo no salgo a la pista", concluyó Nadal.