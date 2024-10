Rafael Inclán es criticado tras comentario 'misógino' contra la presidenta Claudia Sheinbaum

El actor Rafael Inclán se encuentra en el ojo del huracán, luego de viralizarse en redes un comentario que hizo sobre la presidente Claudia Sheinbaum, pues dijo: "tendremos una ama de casa 6 años".

Por medio de YouTube, el canal "Lo escuché… Con Alan Morales" difundió el video donde se aprecia al actor expresar dicho comentario, quien aparece junto al comediante Luis de Alba.

Dichas declaraciones ocurrieron el pasado mes de junio, luego de que fueran las elecciones presidenciales, cuando los reporteros preguntaron sobre la comedia en la actualidad y que hay chistes que ya no se pueden abordar, pues resultan agresivos hacia las audiencias.

"Estamos volviendo como si fuera pueblo, hay demasiadas quejas […] Yo creo que el actor comediante tiene la obligación de ver por dónde y a dónde", expresó el comediante.

Aunado ello, dijo unas palabras para la ganadora de las elecciones, Claudia Sheinbaum: "Ahora vamos a tener una ama de casa 6 años".

No obstante, al preguntarle a quién iba dirigido el comentario, el comediante comentó: "No sé, yo no vivo aquí".

Tunden a Rafael Inclán tras comentario misógino contra Claudia Sheinbaum

Por lo anterior, usuarios de la plataforma X reaccionaron al respecto, pues criticaron al actor por el comentario misógino:

"Dijeron los señores que se hicieron famosos en el cine de ficheras", "Lo bueno de estos idiotas es que ya se van", "Lamentable y absolutamente reprobable el nivel de misoginia", "Siempre han sido unos vulgares misóginos, siempre", son algunas reacciones por parte de internautas.

¿Qué es la misoginia?

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, la palabra misoginia proviene de dos voces griegas miso y gyne que significan detestar a la mujer. Se usa para referirse a creencias o expresiones emocionales, psicológicas e ideológicas de odio hacia las mujeres y a lo femenino.

La misoginia prevalece en culturas o sociedades que consideran a las mujeres inferiores a los hombres y les atribuyen un rol centrado en la reproducción de la especie humana, en el cuidado de hijos/as y en el hogar.