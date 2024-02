Rafael Amaya reaparece en la presentación de la novena temporada de El Señor de los cielos

Sonriente y con una buena actitud, fue como el actor Rafael Amaya hizo acto de presencia en la presentación de la novena temporada de "El señor de los cielos", la cual se estrenará el 13 de febrero de Telemundo; y aseguró que actualmente se encuentra bien física y emocionalmente.

"Yo creo que el amor mueve montañas, el amor a uno mismo es la base principal para cualquier cosa, si han visto cambios en mí es porque me tengo amor, porque de no ser así cómo puedo amar a alguien más; este proyecto lo estoy haciendo con mucho amor y espero que se vea reflejado en la pantalla", dijo Rafael Amaya.

Cabe recordar que el actor pasó por una etapa donde las adicciones y los problemas mentales lo alejaron de la vida pública, por lo que tuvo que pasar por rehabilitación; pero Rafael aseguró que fue una experiencia de la cual aprendió mucho y está consciente que ese es el objetivo de los errores.

Rafael Amaya explicó que aún se encuentra en los últimos días de grabación de esta nueva temporada, por tal motivo siente todavía la tensión que maneja con su personaje de Aurelio Casillas y le costaba trabajo ser él mismo; es que después de una década dando vida a este sujeto ya es muy fácil para él saber cómo reacciona en cada situación.

"Pero yo creo que llega un momento donde dices, el ciclo ya se cumplió y las cosas tenían que pasar, así como están ocurriendo. Aurelio siempre se quiso retirar del negocio, lo intentó hacer y no pudo, lo regresaron porque estaba peligrando su familia; por eso yo sentí que teníamos que hacer una novena temporada, pero que cerrará con toda la fuerza y los pantalones bien puestos", señaló Amaya.

Rafael Amaya comentó que, aunque no se sabe si ésta es la temporada final de "El señor de los cielos", él se encuentra listo para involucrarse en proyectos de otro género, aun así, agradece el estar en una temporada más con "El señor de los cielos".

"Estoy muy agradecido con la empresa, con los que han visto la serie, con los que me han apoyado, con los que me han visto crecer, me han visto caer y levantarme, y por eso estamos aquí, porque me levanté, siento que se los debía a ellos, al público y es una bonita manera de cerrar un ciclo".

En esta noche no podía faltar Carmen Aub, quien desde hace 10 años da vida a Rutila, la hija de Aurelio Casillas, y expresó por su paso por la alfombra roja, que se encontraba igual de nerviosa como cuando fue el primer capítulo de esta historia.

"Le pusimos mucho cariño, han sido meses de mucho trabajo, emocionalmente ha sido drenante, físicamente también, pero ha valido la pena, la pasamos muy bien y somos un equipo increíble", dijo Aub.

Carmen comentó que a estas alturas los integrantes de esta serie ya son una familia, por lo que disfrutan mucho al ir a trabajar.

Itatí Cantoral encarna a la maldad

Quien se integra a este proyecto es Itatí Cantoral, quien aseguró que su personaje dará mucho de qué hablar, porque ella encarna el mal y la corrupción que se da en las altas esferas de la política.

"Yo quería regresar con una gran villana y no hay villanos más malos que los que existen en El señor de los cielos. Mi personaje quiere ver muerto a Aurelio Casillas, porque Belén es una mujer que no piensa negociar con el narcotráfico, que a través de sus maldades y como una víbora llegará a ser la presidenta de la República Mexicana", dijo Cantoral.

También pasaron por la alfombra roja Arturo Peniche, Iván Arana, Julia Gama, Leonardo Álvarez, Julio Bracho, Karen Sandoval, Myrka Dellanos, Aarón Balderi, y todo el resto del elenco de "El señor de los cielos"; quienes pudieron ver el primer capítulo de esta exitosa serie.