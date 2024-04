Rafa Márquez asegura que el futbol mexicano 'no tiene entrenadores preparados'

El excentral Rafael Márquez, histórico de la Selección Mexicana y del Barcelona, lanzó un fuerte mensaje con relación a los directores técnicos mexicanos.

Para el actual timonel del Barça Atlètic, filial del Barcelon, la mentalidad y preparación de los estrategas nacionales debe ser distinta para ser mejores. Así lo aseguró en conferencia de prensa.

"Si uno quiere prepararse con los mejores, hay que venir a donde están los mejores. En cuanto terminé mi carrera como futbolista, era venir a prepararme otra vez como entrenador y estar con los mejores", declaró el exdefensor.

Para Rafa Márquez, Estados Unidos "no ha superado por mucho" y atribuye este logro a la preparación de los técnicos y formadores en el futbol estadounidense.

"Es una mentalidad que debemos tener más en México para arriesgarnos, atrevernos, intentarlo, porque es una lástima que el futbol mexicano no tenga entrenadores preparados, que no tengamos, sobre todo, formadores preparados para formar ese talento que se tiene en México; desafortunadamente el vecino, Estados Unidos, nos ha superado por mucho", aseveró.

Rafa Márquez sigue sonando para el Barcelona

El cinco veces mundialista con la Selección Mexicana suena para suplir a Xavi Hernández, una vez que termine la temporada que resultará un fracaso culé.

Sin embargo, él se enfoca por ahora en seguir al frente del Barça Atlètic, a pesar de que varios exjugadores del Barcelona han dado el visto bueno.

"Me siento preparado para estar aquí hoy en día, es lo que me toca y lo que me preocupa. Como digo, estamos haciendo una gran labor con todos los jóvenes", concluyó.