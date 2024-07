¿Quien sera la próxima Aventurera? Estas son las posibles candidatas

Luego de ser un blanco de críticas, Juan Osorio confirmó que Irina Baeva saldría de Aventurera.

La actriz rusa ha sido blanco de críticas desde que inició en el papel de la obra, que lleva más de 20 años de puesta en escena.

Ante esto surge la pregunta de quién podría tomar el papel.

Maxine Woodside dio a conocer que entre las candidatas para sustituir a Irina Baeva en el papel de Aventurera, Juan Osorio está en conversaciones con María León, Geraldine Bazán y Karenka.

Aunque los comentaristas del programa de radio de Woodside, aseguraron que sería complicado para María León formar parte del elenco, ya que actualmente se encuentra trabajando en Jesucristo Superestrella, por su puesto ninguna de las actrices involucradas han dado declaraciones al respecto.

También se mencionó a Mariana Seone.

Woodside aseguró que la taquilla de la obra, una de las más famosas de México, no ha sido la esperada, en la última ocasión únicamente había alrededor de 100 personas, lo que no da "ni para la taquilla".

¿De qué trata Aventurera?

De acuerdo con el sitio Cartelera de teatro, la trama aborda la historia de 'Elena Tejero', una adolescente aprendiz a bailarina, que, tras ser enganchada por 'Lucio el guapo', es vendida a Rosaura, quien obliga a Elena a prostituirse en el “Kumbala”, donde se termina convirtiendo en 'Elena Montes'.

En este lugar conoce a Mario Cervera (hijo de Rosaura), quien se enamora de ella y Elena se aprovecha de eso para vengarse de su verdugo, la ambiciosa Rosaura Cervera.

¿Cuáles fueron las críticas a Irina Baeva?

Desde su debut como 'Elena', el cual fue hace un par de semanas atrás, la rusa ha sido víctima de cientos de críticas, una de ellas fue de la misma Niurka y exAventurera, quien aseguró que la actriz no bailaba ni siquiera un poco, asegurando que Carmen Salinas, la primera productora en traer esta puesta en escena, "se volvería a ir".

“Irina no es vedette, no. Con tantas actrices, comediantes extraordinarias que tenemos en nuestro México querido… no basta la belleza ni ser actriz. Elena Tejero exige mucho más. Pero además, intentar cantar, y en ruso, ¿pues es que le vas a poner a la gente traductor?, ¿o quieres presumir que es bilingüe? Público conocedor, cómo osan marearlos. No responden a las exigencias de 'Aventurera'. Me veo obligada a decir en español: ¿Bailas?”, expresó la cubana en ese momento.

Sin embargo, internautas y publico en general también destrozo a la rubia, asegurado que no tenía las habilidades para bailar como se les tenía acostumbrados, comparándola inclusive con la participación de Edith Gonzales, la primera 'Elena Tejero'.