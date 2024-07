¿Quién será la actriz de Élite de la que Danna se enamoró?

La cantante Danna vuelve a ser el centro de atención al revelar que se enamoró de una mujer cuando se encontraba trabajando en España.

Fue durante el pódcast español llamado Podium, que la cantante mexicano recordó, una vez más, haberse enamorado de una mujer, cuando se encontraba en España grabando para la serie Élite, donde realizaba el papel de 'Lucrecia'.

En su participación, la joven fue cuestionada sobre esto, a lo que ella, sin titubear ni un poco, confesó que sí, sin embargo, confesó que nunca tuvieron una relación amorosa.

"Fue un amor platónico", comenzó a recordar Danna. "Nunca tuvimos nada, nos besamos, pero nunca se lo dije, o sea, fue como más rollo como entre el juego, y entre que sí, como que no, pero pasó".

"Yo después de eso no me lo sacaba de la cabeza, pero yo lo rechazaba, porque era como ¿será o no será? Y al mismo tiempo yo estaba liada con un chico, entonces era como no a ver".

Al finalizar, la intérprete de Oye Pablo confesó que, al no poder confesarle sus sentimientos, le escribió una canción titulada Platonik, la cual puede ser encontrada en su nuevo álbum Childstar.

"Entonces yo nunca se lo dije como tal y le escribí una canción que está en el disco que se llama Platonik", confesó con una sonrisa.

A pesar de que no es la primera vez que Danna hablaba sobre este 'amor platónico', usuarios se comenzaron a cuestionar si se trataba de Ester Expósito, su compañera de reparto en la serie de Élite, sin embargo, otros aseguran que en realidad se había enamorado de Claudia Salas, actriz que dio vida al personaje de 'Rebeka Parrilla' y por eso el nombre de su canción estaba con K, en lugar de C.

¿Qué dice la canción de Platonik de Danna?

Fue un beso inocenteUn juego diferenteY ¿qué podría pasar?Fue un beso, nada másY fuimos muy decentes

Se nota en tu miradaCómo miras mi espaldaMe dejas sin palabraY no puedo evitarLo que pienso en mi cama

No hay nadie como ellaElla, ellaSus labios son estrellasEllas, ellasNo sé ni cómo explicarleNo, no, no, no, noQue me muero por ella

No hay nadie como ellaElla, ellaSus labios son estrellasEllas, ellasNo sé ni cómo explicarleNo, no, no, no, noQue me muero por ella

El momento al besarte, mi menteSe detuvo y no era conscienteQue no iba a poder confesarteQue tus labios los llevo en mí siempre

Yo sé que tú no quieres malherirmeMe tienes a tu lado, nena, dimeSi quieres lo dejamos en lo simpleYou know it

No hay nadie como ellaElla, ellaSus labios son estrellasEllas, ellasNo sé ni cómo explicarleNo, no, no, no, noQue me muero por ellaPor ella, por ella

No hay nadie como ellaElla, ellaSus labios son estrellasEllas, ellasNo sé ni cómo explicarleNo, no, no, no, noQue me muero por ellaPor ella, por ella

Se nota en tu miradaCómo miras mi espaldaMe dejas sin palabraY no puedo evitarLo que pienso en mi cama

No hay nadie como ellaElla, ellaSus labios son estrellasEllas, ellasNo sé ni cómo explicarleNo, no, no, no, noQue me muero por ellaPor ella, por ella

No hay nadie como ellaElla, ellaSus labios son estrellasEllas, ellasNo sé ni cómo explicarleNo, no, no, no, noQue me muero por ellaPor ella, por ella