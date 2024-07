¿Quién será el vicepresidente de Donald Trump? Este lunes se prevé el anuncio

Este lunes, el expresidente Donald Trump anunció que hoy dará a conocer quién será su compañero de fórmula como vicepresidente para las elecciones de noviembre.

Trump revelará a su compañero en la Convención Nacional Republicana que se lleva a cabo esta semana en Milwaukee, Wisconsin.

El expresidente que mantuvo una holgada ventaja durante todo el proceso interno, enfrentó nula competencia entre los aspirantes que incluían a su exembajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley.

Actualmente, el precandidato cuenta con 2 mil 268 delegados, que son los miembros del partido republicano que le brindan su apoyo y el número es más del doble del requerido para conseguir la nominación presidencial.

La Convención Nacional Republicana tendrá discursos del candidato a vicepresidente, legisladores, gobernadores, la dirigencia del partido, celebridades, industriales y más miembros republicanos.

Los posibles contendientes a acompañar a Donald Trump en estas elecciones son:

JD Vance, de exmilitar y escritor a posible vicepresidente

Actual senador por el estado de Ohio, se enlistó en el cuerpo de Marinos tras graduarse de preparatoria donde estuvo desplegado en Irak durante la invasión, cuando regresó entró a la Ohio State University donde estudió la licenciatura en ciencias políticas y filosofía en 2009. Luego estudió en la Yale Law School donde obtuvo su diploma como abogado en 2013.

Tras graduarse trabajó en la firma multinacional Sidley Austin LLP y firmas inversoras. En 2016, publicó un libro de sus memorias titulado Hibilly Elegy, traducido en México como “Hillbilly, una elegía rural”, que se convirtió en un éxito durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de ese año.

En el libro abordó su experiencia creciendo como un hombre blanco pobre en Ohio. Toca temas de abuso de sustancias y de violencia doméstica.

Si bien al inició de su carrera política en 2016 fue crítico de Donald Trump, luego de entrar a la competencia por un lugar en el Senado se disculpó de sus dichos y se unió al movimiento político MAGA del expresidente. Con ello ganó la interna y luego el curul.

Elise Stefanik, la única mujer

La única mujer, Elise Stefanik es congresista por el Distrito 21 de Nueva York y está en su quinto periodo, la primera vez que fue electa, en 2014, fue la mujer más joven en llegar al Congreso en la historia de Estados Unidos.

Antes de entrar al Congreso trabajó para un negocio familiar. Su perfil indica que fue la primera persona de su familia inmediata en obtener un grado universitario, graduándose con honores por Harvard.

Entre 2006 y 2009 fue parte del gabinete del presidente republicano George W. Bush, donde asistió en la supervisión de desarrollo político en asuntos económicos y domésticos.

Desde la presidencia de Trump su postura de conservadora moderada se inclinó a la derecha, oponiéndose a su juicio político y sus intentos para invalidar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Marco Rubio, el "ex-virtual secretario de Estado para Latinoamérica"

Hijo de inmigrantes cubanos, el senador por Florida ha sido uno de los críticos más enérgicos contra las políticas amistosas o de entendimiento de Estados Unidos con gobiernos latinoamericanos de izquierda o del centro.

Al presidente López Obrador lo ha acusado de entregar México al control de los cárteles y de aliarse con los regímenes de Cuba y Venezuela.

Es licenciado en Ciencias Políticas por la University of Florida y tiene un doctorado en Leyes por la University of Miami School of Law.

Ha sido legislador local y candidato presidencial en 2016, donde perdió contra Trump. Sus políticas han estado en del lado republicano al oponerse al control de armas, a los servicios sociales, los matrimonios igualitarios y medidas contra el cambio climático.

En cuestión de relaciones exteriores ha expresado una política intervencionista sea contra China o Cuba. Durante la presidencia de Donald Trump, el diario The New York Times describió que se volvió “virtual secretario de Estado para Latinoamérica” al impulsar una estrategia de administración de la región, especialmente contra Nicolás Maduro.

Doug Burgum, con orígenes similares a Trump

Gobernador de Dakota del Norte en su segundo periodo, es licenciado en Estudios Universitarios por la North Dakota State University y tiene una maestría en Administración de Empresas por la Stanford University.

Es nieto de los fundadores de la empresa Arthur Companies, una compañía de agronegocios fundada en 1906.

Lideró la empresa Great Plains Software desde sus inicios hasta que fue comprada por Microsoft, donde llegó a ser vicepresidente. También ha creado una empresa de desarrollo inmobiliario y otra de capital de riesgo que invierte en compañías de software.

Tim Scott, el único afroamericano

el único afroamericano considerado, es senador originario de Carolina del Sur y participó en la interna republicana contra Donald Trump. Como los anteriores perfiles también tiene una licenciatura en Ciencias Políticas.

Ha sido regidor, legislador estatal y federal en la Cámara de Representantes. En su momento, el expresidente dijo que era “mejor sustituto” que candidato gracias a una carta donde apoyaba a Trump en la campaña interna.

Cuenta con dos doctorados honorarios uno por Servicio Público y otro en Leyes, el primero por la Coastal Carolina University y el segundo por la Bob Jones University.

Glenn Youngkin, el salto de The Carlyle Group a Virginia

Gobernador del estado de Virginia ha impulsado la atracción de inversión, programas de educación y recortes de impuestos.

Tiene dos licenciaturas una en Ingeniera Mecánica y otra en Estudios Gerenciales, ambas por la Rice University; además de una Maestría en Administración de Negocios por Harvard.

Antes de ser gobernador trabajó para el banco de inversión First Boston, la consultora McKinsey, la firma privada The Carlyle Group.