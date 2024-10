¿Quién reemplazará a Paola Rojas en el programa Netas Divinas?

La salida de Paola Rojas de Netas Divinas ha dejado a los fanáticos del programa a la expectativa sobre quién ocupará su lugar.

Con un legado de carisma y una fuerte conexión con la audiencia, la conducción de Rojas marcó un hito en la historia del programa.

Ahora, el futuro de Netas Divinas se encuentra en un punto de inflexión, y los rumores han comenzado a circular sobre posibles sustitutos.

Uno de los nombres que más ha resonado es el de Karime Pindter, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’. A pesar del fervoroso apoyo que ha recibido de sus seguidores en redes sociales bajo el hashtag #KarimeNetaDivina, según el periodista de espectáculos Álex Kaffie, Karime no formará parte del programa.

Karime, quien logró el segundo lugar en el reality show de Televisa, había expresado su interés por unirse al panel de conductoras de Netas Divinas tras la salida de Rojas.

Su carisma y creciente popularidad la posicionaban como una candidata ideal para ocupar la vacante. Sin embargo, diversos factores parecen haber frustrado su incorporación.

La razón principal detrás de esta decisión, según Kaffie, radica en la alianza entre Televisa y Univisión.

Esta colaboración implica que Univisión tendrá la última palabra en la elección de la nueva conductora, limitando así la influencia del productor del programa, Miguel Ángel Fox.

“Karime no está contemplada, no porque Miguel Ángel Fox no quiera o porque ella carezca de las cualidades necesarias. Ahora, con la asociación entre Televisa y Univisión, esta última tiene una gran injerencia en las decisiones. Por lo tanto, no es algo que dependa únicamente de Fox La nueva integrante de Netas Divinas podría ser alguien desconocido para el público mexicano, ya que los accionistas de Univisión buscan impulsar nuevos talentos que conecten con la audiencia estadounidense”, explicó el periodista en su canal de YouTube ‘Sin lisonja’.