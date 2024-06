'Quien quede, a trabajar por Gómez Palacio', Leticia Herrera Ale

“Quién quede pues a trabajar en coordinación porque a nosotros nos interesa que Gómez Palacio siga saliendo adelante, crezca y sobre todo se desarrolle y haya recurso para los trabajos que se están haciendo”, dijo la alcaldesa de Gómez Palacio Leticia Herrera, tras emitir su voto en esta Jornada Electoral.La edil dijo que están acostumbrados a hacer gestiones, hecho que dijo “no la mortifica”.

“Estamos acostumbrados a hacer gestiones, eso no nos para y no nos mortifica, con mucho gusto lo hacemos, quede quien quede”, insistió.

La alcaldesa de Gómez Palacio aseguró que será muy respetuosa como lo ha sido y como lo fue durante la campaña que recién terminó.

También comentó que no se le han reprochado incidencias al momento por lo que confía en que así siga el desarrollo de la Jornada.Espera que exista una buena participación ciudadana.

“Aquí siempre va prevalecer la seguridad y quiero decirles que no hemos tenido absolutamente nada. Desde el inicio de esta jornada electoral, no me han avisado nada de incidentes. Todo está en paz, todo está tranquilo”.