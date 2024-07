¿Quién murió en el cuarto capítulo de House of the Dragon?

La segunda temporada de House of the Dragon está marcando un giro importante en la serie, los personajes se encuentran inmersos en la guerra entre los hermanos Targaryen.

Las casas se han aliado con cada uno de los hermanos Targaryen que reclaman el trono de hierro lo que han ocasionado que Rhaenyra y Aegon se alisten para la batalla por el legado de su padre, el fallecido rey Viserys.

Criston Cole, impulsado por su resentimiento hacia Rhaenyra después de que ella rechazara abandonar el trono para acompañarlo, lidera un batallón que llega hasta Dragonstone y ejecuta el primer ataque, forzando a Rhaenyra y sus aliados a responder con todas sus fuerzas.

Decenas de soldados perecen en el campo de batalla, mientras Aemond Targaryen y Vaghar muestran por qué son la mayor amenaza para el reinado de su media hermana. Vaghar, el dragón más imponente del reino, ha participado en innumerables batallas y domina el arte de los ataques letales, desencadenando caos y tragedia para aquellos que se interponen en su camino.

Muerte brutal en el cuarto capítulo

En el cuarto episodio de la temporada 2 de House of the Dragon, titulado "A Dance of Dragons", ocurre una de las muertes más impactantes y dolorosas de la serie: la de Rhaenys Targaryen, interpretada por Eve Best.

Durante el ataque de Criston Cole a Dragonstone, Rhaenys decide montar a Meleys y enfrentar al ejército invasor. Sin embargo, es emboscada primero por Aegon y Sunfyre, a quienes logra herir, pero luego enfrenta a Aemons y Vaghar, un dragón mucho más grande que Meleys. Tras una feroz batalla, Vaghar logra derrotar a Meleys en el aire, haciendo que caigan al suelo con Rhaenys a bordo.

La caída resulta en la muerte instantánea de Rhaenys y su dragón, un reflejo de lo que ocurre en los libros. Esta pérdida se siente injusta y brutal, además de ser un golpe devastador para Rhaenyra, quien pierde a una de sus aliadas más importantes.