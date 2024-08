¿Quién fue la mexicana que se enfrentó a la boxeadora Imane Khelif?

A finales de 2022, Tamara Cruz se enfrentó a la boxeadora argelina en un combate claramente desigual, del cual la mexicana tuvo que retirarse. Posteriormente, la Asociación Internacional del Boxeo descalificó a Khelif.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están envueltos en controversias, destacando la de Imane Khelif, una boxeadora argelina de 25 años, que ha sido centro de debate por temas de género.

Imane Khelif, boxeadora argelina con experiencia en varias competiciones internacionales, no tuvo mucho éxito en los Mundiales de 2018 y 2019, y alcanzó los cuartos de final en Tokio 2020. Sin embargo, ascendió a la categoría de peso superligero y en 2022 obtuvo la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo y el Campeonato de África, además de convertirse en subcampeona mundial amateur.

¿Por qué inició la controversia?

En el Mundial 2023 celebrado en India, Khelif fue descalificada antes de la final después de que un análisis hormonal mostrara niveles de testosterona superiores a los normales para una mujer, además de cromosomas XY.

El debut de Khelif en París 2024 fue notable. En su primer combate, la argelina venció a la italiana Angela Carini por abandono en menos de un minuto.

"No quiero juzgar a la rival, no quiero culpar a nadie. Yo siempre lucho fuerte y la primera vez me ha hecho mucho daño, no podía seguir", ha dicho la boxeadora italiana.

La mexicana que la enfrentó

Después de la pelea entre Khelif y Carini, que ha sido ampliamente comentada debido a la reacción de la italiana, en Italia se han vuelto a destacar las declaraciones de la mexicana Brianda Tamara Cruz. Cruz sufrió una brutal golpiza de Imane Khelif a finales de 2022 durante las Finales de la Golden Belt Series en Guadalajara.

“Cuando peleé con ella, lo sentí muy fuera de mi alcance, me lastimaban mucho sus golpes, creo que nunca en mis 13 años de boxeadora me había sentido así, ni en mis sparrings con hombres. Gracias a Dios, ese día baje con bien del ring y qué bueno que por fin se dieron cuenta”, son las declaraciones Brianda Tamara.