¿Quién es Noam Chomsky, destacado intelectual que convalece en Brasil?

El lingüista estadounidense de origen judío Noam Chomsky, uno de los intelectuales más importantes de la actualidad, sufrió un accidente vascular cerebral el pasado mes de junio de 2023 y se encuentra en recuperación en Brasil.

Chomsky nació en Filadelfia en diciembre de 1928 y fue criado entre inmigrantes judíos de Europa oriental. Su infancia estuvo envuelta en las carencias de la Gran Depresión y la lucha de clases, además del contacto con pensadores anarquistas. Ideologías de las que no se ha separado.

Si bien su carrera académica estuvo centrada en la Lingüística donde logró grandes avances sobre el nacimiento del lenguaje, fue su activismo político contra la Guerra de Vietnam, el imperialismo estadounidense y las posteriores intervenciones en Centroamérica e Irak, las que le ganaron un lugar como uno de los críticos más importantes del gobierno de Estados Unidos.

Antes su enfermedad era profesor en la Universidad de Arizona y profesor emérito de Lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés).

Estado de salud

Valeria Chomsky, originaria de Brasil, dijo por correo electrónico a la agencia de noticias AP que su marido, de 95 años, se encuentra en un hospital de Sao Paulo, adonde lo llevó en un avión ambulancia con dos enfermeras una vez que pudo viajar más fácilmente desde Estados Unidos tras el ictus que sufrió en junio de 2023. La pareja tiene una residencia allí desde 2015.

Valeria Chomsky confirmó los detalles de un reporte del lunes en el periódico brasileño Folha de S.Paulo, que dijo que su marido tiene dificultad para hablar y que el lado derecho de su cuerpo está afectado. Es visitado diariamente por un neurólogo, un logopeda y un neumólogo.

Valeria Chomsky declaró al periódico que su marido sigue las noticias y que, cuando ve imágenes de la guerra en Gaza, levanta el brazo izquierdo en un gesto de lamento y rabia.

Personas cercanas al académico comentaron al medio digital Common Dreams que ven poco probable que vuelva a la vida pública.

Impacto

Autor de más de 100 libros, en al menos cuatro de ellos ha cuestionado el apoyo incondicional de su país con Israel, pese a los abusos y campañas militares contra el pueblo palestino, lo que le generó fuertes señalamientos en el pasado.

Sus conferencias, clases y mensajes retomados por decenas de canales en la plataforma de YouTube tienen millones de visitas. Uno de sus debates más históricos es el que tuvo con el filósofo Michel Foucault sobre la naturaleza humana en 1971.

Junto al académico Edward S. Herman cambió el cómo se interpreta a los medios de comunicación luego de ser coautor del libro Manufacturing Consent: The political Economy of the Mass Media (fabricación del consentimiento), publicado en español bajo el título Los guardianes de la libertad.

En uno de sus libros más recientes Requiem for the American Dream documenta el proceso por el que las élites económicas han tomado un mayor rol en Estados Unidos afectado las posibilidades de superación en el país.