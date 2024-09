¿Quién es Melissa Rivas? Fanática de Cruz Azul que presume su romance con canterano de la 'Máquina'

Hay aficionados que han pasado a la posteridad por el amor que le tienen a su equipo o las "locuras" que hacen para demostrar su pasión al balompié, sin embargo, la aficionada que más es reconocida por Cruz Azul es Melissa Rivas, una fanática que se convirtió en la voz oficial de los partidos de la Máquina.

Melissa Rivas es conocida en el mundo del deporte por ser una reconocida fanática del Cruz Azul, pues en Enero de 2021, Melissa fue presentada como la nueva voz del Estadio Azteca para los partidos de local de la "Máquina", siendo su voz oficial ahora en el Estadio Azul y la Noria.

La joven de tan solo 25 años se graduó de Periodismo Deportivo del Instituto José Ramón Fernández, para después dedicarse a lo que más le gusta, el mundo de la comunicación en el deporte.

La periodista deportiva también llamó la atención por presumir su romance con César Martínez, jugador sub 23 de Cruz Azul, donde en diciembre del año pasado, la pareja confirmó su relación y recientemente celebraron por cumplir 11 meses juntos.

A pesar de la diferencia de edad, la pareja celeste ha compartido diversas fotos y videos en redes sociales sin temor a ocultar su relación, el joven de 20 años comenzó su carrera en la cantera azul desde la categoría sub 13, para después escalar a las sub 15,17,18 y 20, mientras que se desempeña como mediocampista ofensivo.

De igual manera, Rivas contó a su público cómo fue el concurso que ganó para ser la voz oficial de los juegos de Cruz Azul, asegurando que existen diversos filtros que por fortuna logró superar.

Asimismo, aseguró que la última etapa fue en el Estadio Azteca, ocasión en la que se puso nerviosa y la pusieron a repetir correctamente el nombre de Igor Lichnovsky.

"La última parte era en el Estadio Azteca y nos pusieron en distintos lados del estadio. Yo fui la última en pasar me acuerdo mucho que me hacían repetir. Nos pusieron en la cabina, nos encerraron y nos dijeron que digamos comerciales, jugadores, todo. Me acuerdo que me hacían repetir y repetir, sobre todo el de Igor Lichnovsky. Recuerdo que estaba muy nerviosa, eran como las 11 de la mañana, no había desayunado nada", concluyó.