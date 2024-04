¿Quién es Melissa Galindo? La mujer que acusa a Kalimba de presunto abuso

El 16 de marzo de 2023 trascendió la denuncia pública que la cantante Melissa Galindo hizo en contra de Kalimba por presunto abuso sexual.

Galindo, a través de sus redes sociales, publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, Melissa contó que los hechos sucedieron en el 2021, cuando abrió uno de los conciertos que el integrante de OV7 ofreció en Monterrey. Después del evento y de una breve celebración, la joven y el intérprete de "No me quiero enamorar" abordaron la misma camioneta, donde él, presuntamente, la tocó de manera indebida: "Sentí algo que tocó mi vagina, su mano la recorrió hacia arriba y la neta entré en shock, me cerré (las piernas) y puse las manos, pero no dije nada".

Pero esa no habría sido la única agresión que Galindo vivió; en su relató explicó que semanas después se vio obligada a salir nuevamente con Kalimba y la mánager de ambos (ya que pertenecen a la misma disquera), en esa ocasión él habría vuelto a tocarla, además de insistirle para que mantuvieran relaciones sexuales, a lo que ella se negó.

Las declaraciones de Mellisa han divido las redes sociales, está no es la primera vez que el famoso se ve envuelto en un escándalo de esta índole, por lo que algunos de los usuarios no ven tan descabelladas sus palabras; sin embargo, hay quienes confían en la inocencia del artista y aseguran que la también actriz está buscando sus cinco minutos de fama.

¿Quién es Melissa Galindo?

Si bien su nombre aún no es tan conocido, Galindo ya tiene una trayectoria en el mundo de la música y el teatro. Originaria de Culiacán, Sinaloa, comenzó a cantar profesionalmente a los 14 años de edad.

A los 21 se mudó a la ciudad de México en busca de cumplir sus sueños y triunfar como artista, participó, en dos ocasiones, en el reality show "La Voz México" y posteriormente entró a estudiar en el CEA.

Más tarde participó en el musical "Capricho" al lado de Ivonne Montero, Alejandro Tommasi, Omar Fierro, Alejandra Ávalos, Agustín Arana y Omar Fierro.

Su vida sentimental ha sido tema de polémica, pues se dijo que fue pareja de la conductora Yolanda Andrade, pero que el romance habría llegado a su fin por una infidelidad. Además, sostuvo un breve romance con Luis Caballero, mejor conocido como "Potro", exparticipante de "Acapulco Shore".