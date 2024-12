¿Quién es Marcela Alcaraz, la actriz de Televisa que fue dada por muerta?

Las redes sociales inundaron publicaciones lamentando la muerte de la actriz de Televisa Marcela Alcaraz sin saber que en realidad se trataba de Marcela Alcázar, ocurrió toda una confusión que provocó pánico en mucha gente.

La actriz mexicana Marcela Alcázar Rodríguez, de 33 años, falleció el 1 de diciembre en Durango tras consumir veneno de rana durante un retiro espiritual. La joven participaba en un ritual de sanación en el Centro Moyocoyani como parte de un diplomado en Formación de Sanadores, donde ingirió kambó.

Tras la ingestión, comenzó a sufrir vómitos y diarrea severa, lo que la llevó a ser hospitalizada en la Cruz Roja, donde falleció. La Fiscalía de Durango investiga las causas del deceso y busca al chamán responsable, quien aparentemente huyó tras el incidente.

Mapache Films, la productora donde trabajó la actriz, confirmó su fallecimiento y ofreció sus condolencias a amigos y familiares a través de un comunicado en redes sociales.

Marcela Alcaraz afirma que está viva

La actriz de Televisa, reportada erróneamente como fallecida en la madrugada del 4 de diciembre, aclaró en un comunicado que se encuentra bien y viva. Desmintió haber participado en un retiro espiritual, señaló que no ha estado en Durango recientemente y confirmó que no es ella la fallecida.

Explicó que el confusión surgió debido al caso de una mujer, Marcela Alcázar, quien tristemente perdió la vida tras consumir una sustancia supuestamente elaborada con veneno de rana, presuntamente administrada por un brujo. La actriz también expresó sus condolencias a la familia de la víctima.

Por lo que acudió a sus redes sociales para desmentir que ella había fallecido: "Hola, ¿Cómo están? Quiero aprovechar este espacio para saludarlos, para que me vean y vean que estoy viva y estoy bien. Quiero aclarar que nunca fui a ningún tipo de retiro, no fui a Durango, no consumí ningún tipo de veneno, estoy viva y estoy bien".