¿Quién es Maca Carriedo?: Revive polémica con Adela Micha por su salida de La Saga

El conflicto laboral entre Adela Micha y Maca Carriedo ha vuelto a ser foco de atención tras la difusión de un audio por la agencia Kadri Paparazzi, que supuestamente recoge una de sus últimas conversaciones.

Maca dejó abruptamente el programa Me Lo Dijo Adela a principios de noviembre, en medio de rumores sobre una investigación por presunto abuso de confianza. El periodista independiente Jorge Carbajal reveló en el programa En Shock que Adela Micha fue víctima de un desfalco superior a los 3 millones de pesos, y señaló a Suzanne Faugier Dracoulis, copropietaria de La Saga, como la presunta responsable.

"Esta mujer es la que se encargaba de pagar a todo el mundo. Ella era la que pagaba en efectivo, como le pagaba a Maca Carriedo. Resulta que, en esta búsqueda, Adela Micha descubrió muchos faltantes de dinero y descubrió mensajes muy feos en contra de muchos personajes de La Saga, incluida Adela, sus hijos, incluida Maca y todos", comentó Jorge Carbajal, y puntualizó que las presuntas irregularidades son desde 2022.

Maca Carriedo explota tras filtraciones

Aunque Jorge Carbajal no implicó directamente a Maca Carriedo en el caso, la conductora Verónica Gallardo compartió una llamada telefónica con Adela Micha en la que la periodista señala a Suzanne Faugier como involucrada en el desfalco, sugiriendo además que Carriedo podría haber estado al tanto de la situación.

Tras la difusión del audio, Maca Carriedo confrontó a Verónica Gallardo, exigiéndole que no la involucrara en "tonterías": Pues justo no… no fui educada así y no lo necesito. Yo todo lo que cobro está facturado y declarado. "A mí ni me involucren en estas pendejadas. No veía yo absolutamente nada de temas administrativos".

Revelación del audio

Hace pocas horas, la agencia Kadri Paparazzi transmitió en vivo un supuesto audio en el que Adela Micha le envía un mensaje a Maca Carriedo para poner fin a su relación laboral. En el audio, Micha menciona el desgaste tanto profesional como personal, atribuido a las preocupaciones de Maca.