¿Quién es Lluberes, productor de Sale el sol que podría salir del programa?

Dio Lluberes llego a Imagen Televisió para atender el programa Sale el Sol. El productori tiene experiencia en matutinos pues trabajó en Venga la Alegría con TV Azteca, sin embargo rumores apuntan que abandonaría tanto la productora como el programa.

Diógenes Lluberes es un productor de televisión con más de dos décadas de experiencia en la televisión donde ha trabajado en Univisión, Tv Azteca y colaborado en programas como A que no te atreves, El Show de Cristina y El Gran Blablazo.Lluberes, consolidó su paso por Tv Azteca con un premio Grammy Latino. A finales de 2022 el productor cambió de trabajo y se unió a Telemundo para estar a cargo del programa Hoy Día.

Saldría a poco tiempo de entrar

Sin embargo a penas unos meses después se anunció su salida, pues el programa no parece prosperar y su salida se espera como uno de los grandes cambios que esperan renovar el matutino. Por lo que se ha dado a conocer según Alex Kaffle, esta decisión de los altos mandos de Imagen Televisión fue porque todavía no logran subir el rating del programa.Sin embargo este cambio todavía no ha tenido lugar de manera oficial, por lo que en los próximos días podría ocurrir la llegada de Dio Lluberes a la producción.