¿Quién es Lauren Fryer? La pareja del futbolista Declan Rice que fue víctima de acoso en redes

Hace unas semanas el futbolista inglés Declan Rice, quien actualmente milita para el Arsenal, dio de qué hablar en redes tras salir en defensa de su pareja por las críticas que ésta ha recibido.

Originaria de Chessington, en Reino Unido, Lauren Fryer de 25 años comenzó su historia de amor con Declan cuando eran adolescentes en el 2015, para unos años después formalizarse y procrear un niño.

Pese a que su pareja es una figura pública, Fryer prefería llevar un perfil bajo en redes sociales, compartiendo de vez en cuando alguna foto suya o de su familia. Sin embargo, esto no fue suficiente para que la mujer se salvara de ser víctima del acoso de internautas.

Y es que el mes pasado Lauren recibió múltiples comentarios ofensivos en sus publicaciones en redes sociales, refiriéndose especialmente a su físico.

Aunque los comentarios empezaron desde finales del año pasado en redes, fue apenas en abril que estos se intensificaron, obligando a la pareja del jugador a ocultar sus publicaciones en Instagram y mantener su perfil como 'Privado'.

Por su lado, Declan también recibió algunos de estos ataques y ante ello decidió salir en defensa de Lauren.

"Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí. Los estándares de belleza hoy en día no son realistas y todo el mundo se ha vuelto loco por culpa de las redes sociales. No importa lo que diga la gente, estaré contigo para siempre", dijo el futbolista.