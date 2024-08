¿Quién es la supuesta actriz que dará vida a Nico Robin en One Piece?

Aunque todavía faltan algunos meses para que se estrene la segunda temporada de la adaptación 'live action' de One Piece, los rumores sobre quiénes se encargaran de dar vida a los nuevos personajes que se incorporan a la historia, no se hacen esperar, sobre todo con algunos en particular.

Hace unas semanas se supo que lamentablemente Jaime Lee Curtis, quien ya había expresado su deseo de trabajar en la serie, no podría participar en la segunda temporada como la Dr. Kureha, debido a que está ocupada con otros proyectos.

Sin embargo, hay otro personaje que también tiene ansiosos a los fans por saber quién lo interpretará, y ese es nada más y nada menos que Nico Robin.

Y es que el personaje de la arqueóloga que es introducido como secuaz del villano Cocodrile, es sin duda uno de los favoritos de los fans de la franquicia, por lo que desde hace meses han hecho especulaciones sobre qué actriz podría darle vida, siendo algunas de las candidatas la actriz estadounidense Erin Maloney y Millie Brady, actriz y modelo británica.

Erin Maloney y Millie Brady (ESPECIAL)

¿Quién será Nico Robin?

Sin embargo, recientemente ha hecho eco el nombre de otra actriz que, según rumores, estaría por confirmarse su participación como Nico Robin en la segunda temporada de One Piece 'live action'.

Se trata de Lera Abova, una actriz rusa de 31 años de edad que ha participado en películas y series de televisión. Es especialmente conocida por su papel en Pitch Perfect: Bumper in Berlin.

Y es que según se ha empezado a rumorear entre el 'fandom' anglosajón, al parecer la producción ha fijado su atención en la actriz rusa, debido a que físicamente comparte gran parecido con Nico Robin.

Lera Abova (ESPECIAL)

Incluso algunos fans ya han hecho 'edits' con el rostro de la actriz para darse una idea de cómo luciría siendo Nico Robin.

Lera Abova (ESPECIAL)

Cabe señalar que al momento no se tiene un comunicado oficial sobre los actores que interpretaran al resto del elenco, tal como sucede con el personaje de Ace, pues hace un tiempo se escucharon rumores sobre que éste sería interpretado por Xolo Maridueña.