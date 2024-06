¿Quién es Hugh el Herrero que apareció en House of the Dragon?

Ya comenzó la segunda temporada de House of the Dragon. Quienes sean fanáticos de este universo saben lo importante que es poner atención en los detalles que se presentan en la historia.

Si están interesados en el universo de House of the Dragon habrán notado la aparición de un nuevo personaje: Hugh, un herrero residente en King's Landing.

Hugh, interpretado por Kieran Bew, aparece brevemente. En esta escena, el herrero solicita una audiencia frente al Trono de Hierro de Aegon II Targaryen para pedir pagos adelantados con el fin de continuar la construcción de los Escorpiones, las únicas ballestas gigantes capaces de matar dragones.

Este herrero jugará un papel crucial en la Danza de los Dragones.

¿Quién es Hugh, el herrero en "House of the Dragon"?

Los eventos en "House of the Dragon" están basados en el libro "Fire & Blood" de George R.R. Martin. Cuenta la historia de la Guerra Civil entre miembros de la familia Targaryen. Por esta razón ya se conocen mayores detalles o generalidades sobre este evento, contrario a la serie original de Game Of Thrones que en algún momento quedó rebasada en su publicación.

Hugh en los libros de George R.R. Martin

En los libros, Hugh es el hijo ilegítimo de una familia de herreros. Es descrito como un hombre gigante, extremadamente fuerte, capaz de doblar acero con sus manos, y analfabeto. Es conocido como Hugh Hammer.

Su cabello de color claro, casi pálido sugiere una posible conexión con los Targaryen, quienes, según los libros de George R.R. Martin, tuvieron numerosos hijos ilegítimos dispersos por King's Landing, muchos de los cuales tenían sangre de dragón, aunque probablemente no lo sabían.

Durante el desarrollo de la Danza de los Dragones, la situación con Los Negros y los herederos de Rhaenyra Targaryen se complica. Jacaerys Velaryon, apodado Jake, el hijo mayor de Rhaenyra con Harwyn Strong, ofrece riquezas, tierras y títulos nobiliarios a cualquier hijo ilegítimo de los Targaryen, o a cualquier descendiente de su linaje, que pueda domar un dragón y ayudarlos en la guerra.

Este evento es conocido como la Cosecha de las Semillas (Sowing of the Seeds).

En la propuesta, muchos hombres mueren, pero algunos hijos ilegítimos de los Targaryen logran convertirse en jinetes de dragón. Uno de ellos es Hugh Hammer, quien consigue montar al dragón Vermithor.

Vermithor fue el dragón del antiguo Rey Jaehaerys. En la época de "House of the Dragon", es el segundo dragón más viejo y más grande del mundo, solo superado por Esto.