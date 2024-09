¿Quién es Gloria Zarza, para atleta mexicana que ganó oro en París 2024? | Perfil

Gloria Zarza Guadarrama, es la primera para-atleta mexicana en ganar un Oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Originaria del municipio de Zinacantepec, Estado de México, Zarza Guadarrama nació en agosto de 1984. Su discapacidad es de nacimiento y se trata de secuelas de poliomelitis con luxación de cadera.

Infancia

En entrevista para la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, la para-atleta narró que tuvo una infancia “algo triste y no me da pena decirlo ni recordarlo porque lo que no te mata te hace más fuerte”.

“Mi infancia fue de estar siempre en casa, en ese tiempo, yo creo veían a las personas con discapacidad como unos bichos raros, entonces no salía mucho a la calle, no iba a la escuela porque no me aceptaba; era de yo querer estudiar, pero no se podía, había muchas limitaciones para las personas con discapacidad y desgraciadamente siempre era de estar en mi casa, encerrada”.

Su familia era de orígenes humildes, si bien la sobreprotegían, ahora les agradece que la formaron como una mujer “fuerte y luchona”.

Entrada al deporte y a la gloria paralímpica

El deporte llegó a su vida tras presentar muchos problemas de salud de estar siempre sentada, entonces debía activarse y hacer ejercicio. Su esposo lo invitó a rodar, “él a correr y yo a rodar”; un día le contó que en la deportiva donde se ejercitaban había un centro paralímpico, que siempre estaba cerrado hasta que un día lo encontró abierto.

“Me emocionó al entrar a ese centro paralímpico y ver los aparatos que realmente están adaptados para mi, me dio un emoción y fue darse cuenta que hay otro mundo”.

Agrega que la motivó el rodar unos 30 minutos cada vez que iba al centro paralímpico y con el tiempo uno de los entrenadores “la vio fuerte” y la invitó a hacer pruebas de bala.

En su perfil del Comité Paralímpico Internacional, Zarza Guadarrama compitió en Río 2016, llegando hasta la ronda final en el ránking colocándose en el lugar 4.

En una entrevista para Claro Sports en agosto de 2021, la para-atleta mexicana sostuvo que buscaba superar su marca, cuando hace cuatro años lanzaba 6.60 m, “entonces ahorita ya estoy lanzando los siete y piquito, entonces creo que el trabajo se está viendo reflejado”.

Esas Paralimpiadas de Tokio obtuvo Plata.

Tres años más tarde en París 2024 consiguió su primer Oro con una marca de 8.06 m.

En entrevista con el periodista Irving Sarabia, dos semanas antes del resultado de este lunes, destacó su preparación y manifestó que buscaría una medalla de Oro “es lo que quiero, es lo que sueño, es por lo que he estado trabajando todos los días, por lo que me levanto y entreno y digo ‘no hay dolor, soldado’”.

Datos curiosos

Su pan de dulce favorito es la concha con nata.

Su canción favorita es La diferente de José José y La vida es un vals.

Su comida favorita son los tacos y unas enchiladas picosas.