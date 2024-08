¿Quién es el modelo que irá contra Ricardo Peralta por hablar de él en La Casa de los Famosos?

En "La casa de los famosos: México", Ricardo Peralta (35 años) hizo comentarios con algunos de sus compañeros sobre personas en la industria que, según él, trabajan como escorts.

Aunque el influencer evitó mencionar nombres específicos, proporcionó las iniciales de un actor, que aparentemente se referirían a David Ortega (36 años). Ortega comentó: “Al hablar de mí de esa manera se nota de lo podrido que está por dentro”.

“Ricardo aseguró que soy escort. Que presto servicios de acompañamiento. Es mentira. Me deja en mal a nivel nacional. No me conoce ni yo a él. No dijo mi nombre, pero sí mis iniciales D y O. Hasta comentó que me hicieron un capítulo en La rosa de Guadalupe”, comentó.