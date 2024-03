¿Quién es el actor que hace a 'Rip Wheeler' en Yellowstone?

La historia de la atrapante serie de Yellowstone posee personajes con personalidades muy fuertes, entre ellas la de “Rip Wheeler”, el vaquero interpretado Cole Hauser.

El protagonista de uno de los romances más populares de las plataformas de streaming junto a Kelly Reilly (“Beth Dutton”), es hijo de Cass Warner, fundadora de la productora Warner Sisters, mientras su abuelo paterno es Dwight Hauser, reconocido guionista de Disney.

Con su familia tan involucrada en este negocio, hizo su debut en 1992 con Matt Damon, Brendan Fraser y Ben Affleck en la película School Ties, y posteriormente, trabajó a lado de Richard Linklater en Dazed and Confused, así como también fue parte de Hart’s War, + Fast + Furious, Paparazzi, The Cave, y Good Will Hunting, volviendo a trabajar con Affleck y Damon.

Ahora, es la fidelidad de su personaje a las tierras de Yellowstone, su relación llena de pasión, amor, comprensión, respeto y admiración hacia la indomable personalidad de su pareja en la ficción “Beth Dutton”, lo que ha provocado el interés del público por sus anteriores y próximos proyectos en la actuación.

Incluso, Cole Hauser tiene entre sus fans al rapero canadiense, Drake, a quien reveló que como regalo de cumpleaños le dio un artículo relacionado con la serie Yellowstone.

“Un amigo mío, Jake, dijo que Drake quiere un par de botas para su cumpleaños y yo dije, ‘¿de verdad monta? ‘¿de qué estás hablando?’.

“Él dijo, ‘no, no, él (Drake) no monta, sólo que quiere un par de botas, y quiere que tú montes las botas y se las des’, y yo dije, ‘es justo’”., mencionó en su aparición con Jimmy Fallon en The Tonight Show Starring hace más de un año, en donde además dijo que era un poco extraño que Drake disfrutara de la producción de drama.

“Si, eso es un poco loco. No lo vi venir”, expresó Hauser.

El actor que está por celebrar su cumpleaños 49 en los próximos días, está casado con Cynthia Daniel, quien es recordada por su papel como Elizabeth Wakefield en el drama adolescente de 1990, Sweet Valley High. Ahora, alejada de la actuación se dedica a la fotografía, siendo mamá de Ryland, Colt y Steely Rose, los tres hijos que tiene con Cole Hauser.