¿Quién es 'Doña Lety'? Se ha vuelto un personaje viral en TikTok

Usuarios de TikTok quedaron paralizados al encontrar condolencias y mensajes de despedida para "Doña Lety". Este personaje viral fue víctima de una broma de Internet, pues se informó que había fallecido.

En la plataforma china se viralizaron clips con fotografías de Doña Leticia y frases de sus fanáticos para darle "el adiós". También salieron a la luz videos del supuesto funeral que, claro está, eran mentira.

¿Quién es "Doña Lety" y por qué es famosa en TikTok?

"Doña Lety" no es una creadora de contenido en TikTok. En realidad, ganó popularidad al ser entrevistada por el youtuber Jaime Toral, quien le preguntó sobre su situación económica y condiciones de vida.

Jaime Toral se dedica a documentar la vida de personas en situaciones vulnerables y "Doña Lety" aseguró que, por ser de bajos recursos, sufría muchas carencias, por ejemplo, tenía que arrastrarse en vez de caminar.

La personalidad de la mujer llamó la atención de internautas, así que Jaime Toral optó por llevarle artículos y despensa. Sin embargo, Leticia los recibió malhumorada y hasta le pidió productos de mejor calidad.

Si bien su actitud "exigente" y "perezosa" fue criticada por algunas personas, lo cierto es que "Doña Lety" se convirtió en un meme de TikTok. Con el paso del tiempo, Toral destapó algunas de las mentiras de este personaje.

Para ese momento, dichos videos ya eran tomados con humor. Poco a poco, Leticia se volvió una de las figuras virales por su exceso de "drama" en cada una de las ocurrencias que comparte con sus fans.

Por lo anterior, al difundirse los rumores de la muerte de "Doña Lety", usuarios de TikTok se mostraron preocupados:

"Casi me la creo", "No es cierto, hasta morirse le da flojera", "Donde le lleven flores que no le gustan, se levanta y les dice que no quiere nada", "Ya se fue a descansar, como siempre".