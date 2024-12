¿Quién era el 'Gordo Peruci', youtuber asesinado en Culiacán?

El youtuber Leobardo Aispuro “Gordo Peruci” fue asesinado el lunes en Culiacán, Sinaloa.

Aispuro y su esposa fueron baleados cuando se encontraban en la calle Coronel Calixto Peña en la colonia 21 de marzo.

Medios nacionales reportaron que el “Gordo Peruci”, de 37 años de edad, falleció en el lugar, mientras la mujer alcanzó a ser trasladada a un hospital donde presuntamente perdió la vida.

El fallecimiento de la pareja fue luego desmentido por las autoridades de Sinaloa, quienes afirmaron que sigue recibiendo atención médica, por lo que la reportan estable.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa inició una investigación por los asesinatos, aunque de momento no se han reportado detenidos.

El “Gordo Peruci” tenía cientos de miles de seguidores en sus redes sociales, usando un habla propia de Sinaloa. En Instagram tenía más de 400 mil; en TikTok más de 839 mil y en Youtube 160 mil. Aunque en este último eran de mayor extensión.

Su canal de Youtube con el nombre de “Gordo Peruci” había sido abierto apenas en febrero del 2023 y en este compartía escenas de su vida como viajes a Estados Unidos, citas con el médico o retos de juegos con sus hijos y amigos de probar dulces o visitar lugares de comida.

El primero de los videos publicados en Youtube fue sobre el nacimiento de sus cuates.

En una de sus últimas publicaciones, compartida ayer, relató que llegando del gimnasio a su casa descubrió que le habían robado unas luces navideñas, mostrando la dirección y fachada de su casa.

“Si me agüité porque la puse yo, si hubiera pagado, no hay pe… pero yo también me esforcé… yo lo siento diferente que cuando uno se esfuerza”.

Agregó también que desde el inicio de la violencia en Culiacán, circuló el rumor de que las personas debían retirar las cámaras de videovigilancia en sus hogares o negocios para prevenir de que no tuvieran “problemas”.

En un momento del video declaró que las suyas están desconectadas, pero que en la calle de su casa pasan “tazos dorados” porque hay casas solas cerca donde pueden esconderse.

El apodo de “tazos dorados” se refiere a personas adictas, que reciben ese nombre en las calles para luego ser recogidos por personas de los centros de rehabilitación.

Sinaloa y principalmente su capital, Culiacán, llevan meses viviendo bajo una constante inseguridad, con homicidios, privaciones de la libertad, secuestros, bloqueos y balaceras que llegan a paralizar la ciudad y han costado cientos de vidas y millones en pérdidas a los negocios.

El gobierno del entonces presidente López Obrador y la propia Claudia Sheinbaum han atribuido el presunto secuestro del capo Ismael “El Mayo” Zambada por un hijo de “El Chapo”, Joaquín Guzmán López, para su entrega a las autoridades en Estados Unidos.

Donde ahora ambos enfrentan procesos penales.

Respuesta de la Fiscalía

En una conferencia, el titular de Seguridad de Sinaloa fue cuestionado sobre porqué se han registrado tres homicidios de influencers en el estado desde el estallido de la inseguridad a lo que comentó que se trata de actividades de libre expresión, pero dijo desconocer si hay una relación entre ellos.