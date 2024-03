'Queremos regresar los programas que Morena quitó', Cristian Mijares, candidato a diputado en Durango

El candidato a diputado federal por el Distrito 02 de Durango, con cabecera en Gómez Palacio, Cristian Mijares, quien representa a la alianza PRI-PAN-PRD, aseguró ya no hay manera de que se quiten los programas sociales a los adultos mayores al ser un derecho establecido en la Constitución y que por el contrario la lucha es por regresar los programas que Morena quitó, como los medicamentos para niños con Cáncer.

Aseguró que las propuestas de los representantes de Morena son los mismos programas que ya existen en la actual administración del presidente. “No traen propuestas nuevas. Es solo la continuidad de los programas que ya están”, dijo.

Refirió que durante sus recorridos por los ejidos y zona rural de los 10 municipios que corresponden al Distrito por que el que compite se ha encontrado con la situación común de que los electores están asustados “y tienen miedo porque los amenazan en el sentido de que si no votan por ellos les van a quitar sus apoyos sociales a los adultos mayores. “Por eso el 36 por ciento (%) de la población no contesta las encuestas. ¿Qué les decimos? Que no es cierto que se los van a quitar porque tenemos el vivo ejemplo en Durango ganó el gobernador, Esteban Villegas, ganó la señora Leticia Herrera y no perdieron sus apoyos sociales además ya está en la Constitución que estos apoyos llegarán lse vaya quien se vaya y venga quien venga”, dijo Mijares.

Señaló que en lo personal se encuentra completamente a favor de la entrega de los apoyos a los adultos mayores. “Estamos a favor totalmente. Lo que queremos ver es si se puede bajar el programa de 65 y mas que baje a 60 años”, mencionó.

Habló de la necesidad de que se trabaje desde la Cámara de Diputados en materia de ampliar el presupuesto para las instituciones de salud como el IMSS y el ISSSTE, tanto para beneficio de los adultos mayores que actualmente tienen problemas para recibir su medicamento como para los niños con Cáncer.

“Todos queremos que regresen los medicamentos para niños con Cáncer, para las personas con Cáncer y que el cuadro básico de vacunas y medicamentos regresen, porque ya no lo tenemos como antes. No queremos quitarles a la gente sus beneficios sino al contrario, regresar con los programas que nos han quitado ellos, (los diputados de Morena)”, acotó Cristian Mijares, pues es en la Cámara de Diputados donde se designan los presupuestos federales para cada programa una vez que se manda del Ejecutivo y de la Secretaría de Hacienda la propuesta del gasto federal.