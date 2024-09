'Queremos que nos paguen nuestro incremento salarial': maestros jubilados

Este lunes, un grupo de maestros jubilados y pensionados adscritos a la delegación D-IV-1 de la Sección 44 del SNTE se manifestaron pacíficamente en la Subsecretaría de Educación de la región Lagunera de Durango para exigir el cumplimiento del incremento salarial del 11.09 por ciento que anunció en mayo de este año el Gobierno federal.

René Cruz Chávez Valadez, una de las personas inconformes, informó que sólo les han pagado el 4 por ciento y que en el Estado son alrededor de 4 mil personas afectadas, de las cuales, 900 habitan en La Laguna.

“Queremos que se nos pague inmediatamente nuestro incremento salarial, que ya ha sido pagado en todo el país, se autorizó el 15 de mayo y a la fecha, no no lo pueden pagar. Nos pagaron el 4 por ciento pero nos dijeron que nos iban a pagar todo, según nuestro secretario seccional, él lo dividió en tres momentos para que no nos subieran los impuestos, supuestamente, y digo supuestamente porque se le olvidó que los jubilados no pagamos impuestos”, señaló.