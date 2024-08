Quema de llantas y altercados en plantón por falta de agua en Tlahualilo

Debido a que las autoridades municipales de Tlahualilo y a que la alcaldesa, Judith Rodríguez Olivares, no ha resuelto el problema de la falta general de agua potable en el municipio, fue que los habitantes permanecieron todo el día frente a la Presidencia Municipal esperando a la autoridad y cerca de las 10 de la noche quemaron llantas afuera del edificio público.

Muchas de las personas durmieron ahí pese a que elementos de la Policía Municipal trataron de persuadirlos para que se retiraran, lo que provocó altercados.

De acuerdo con la versión de los ciudadanos fue por la noche también el secretario del Ayuntamiento, Salvador Torres Macías, insultó a una mujer ahí presente, razón por la cual ya también están pidiendo su destitución.

Muchas de las personas durmieron afuera de la Presidencia Municipal, pero las autoridades no avanzan en resolver el problema de la falta de agua ni tampoco han formado alguna comisión para entablar un diálogo con los quejosos, quienes aseguran que no es que quieran estar ahí en un plantón permanente sino que no ven ninguna intención de dar solución a la problemática general de falta de agua en todo el municipio de Tlahualilo.

Nuevamente pidieron la intervención del gobernador, Esteban Villegas, debido a lo que consideran que es una administración municipal negligente la de Judith Rodríguez Olivares a quien le gritaban ayer "¡Fuera!, ¡Fuera!", puesto que ignoró las protestas públicas y la toma de la carretera durante todo el día.

Los colonos dicen que desde la campaña, la alcaldesa sabía de la problemática por falta de agua potable en Tlahualilo y no se han perforado más pozos ni tampoco se ha mejorado la eficiencia de los sistemas de bombeo pese a que los regidores han señalado que sí se han destinado recursos públicos, puestos en la contabilidad como gastos cuando en la realidad no se han visto mejoras en el servicio básico.

