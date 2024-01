¿Qué tienen en común Silvia Navarro y Margot Robbie?

Luego de que se diera a conocer que Margot Robbie no fue nominada a Mejor actriz por su papel de Barbie en los Premios Oscar, usuarios recordaron que una actriz mexicana vivió exactamente lo mismo que ella.

Fue a través de la red social X, antes Twitter, que el usuario Edgar Apanco recordó cuando la actriz Silvia Navarro no había sido nominada como Mejor Actriz en los Premios TVyNovelas, mientras que sus compañeros de reparto sí.

"Margot Robbie debe sentir lo mismo que sintió Silvia Navarro con Mi corazón es tuyo. La telenovela se llevó 11 nominaciones a los Premios TvyNovelas, incluyendo a Jorge Salinas, Mayrín Villanueva, René Casados, Paulina Goto y Juan Pablo Gil... pero no Silvia Navarro", escribió.

Y es que la telenovela protagonizada por Silvia Navarro y Jorge Salinas recibió 11 nominaciones en los Premios TvyNovelas 2015, entre los que se desatacaban Mejor Telenovela, Mejor guion, Mejor dirección, entre otras más, incluso su compañero Jorge Salinas fue nominado a Mejor actor protagónico, sin embargo, el nombre de ella no figuró en ninguna categoría.

Esto provocó que muchos usuarios compararan su caso con el de la rubia australiana, quien tampoco fue nominada a Mejor Actriz en los Oscar, a pesar de que la película Barbie lideró las taquillas, mientras que su compañero de reparto, Ryan Gosling, sí fue nominado a Mejor Actor de Reparto.

"Lo desvalorada que la tienen a Silvia Navarro. No entiendo la industria mexicana", "Ay no amistad, ya volví a hacer corajes otra vez. Nunca voy a perdonar como me han tratado a mi Silvia Navarro", "y también hicieron esto con Silvia navarro en "amor bravío, cuando me enamoro y mañana es para siempre" en todas silvia merecía estar nominada y no, siento que no valoraron a Silvia como ella se lo merece", fueron uno de los tantos comentaros que se podían leer.