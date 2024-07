Amor, ira y caos es lo que provocan "Joker" y "Harley Quinn" en Ciudad Gótica, de acuerdo con el primer tráiler oficial de Joker: Folie a Deux, que recién se estrenó.

Warner Bros. dio a conocer este avance, logrando arrasar en unos minutos. El número de vistas, compartida y comentarios, en su mayoría positivos, crece.

Joaquin Phoenix y Lady Gaga ejecutan a la perfección sus personajes de "Guasón" y "Harley". De acuerdo con lo que puede verse, la trama podría girar en torno al juicio de "Arthur Fleck", pues como se recordara fue atrapado al final de la primera película.

En algunas escenas, se ve a muchas personas con máscaras o maquille de payasos, lo que indica que ven a "Fleck" como su inspiración.

Por su parte, "Harley Quinn" se siente identificada con "Joker", tan es así que expresa: "Por primera vez en mi vida, no me he sentido sola". Posteriormente, se visualiza una imagen en la que logra darle libertad a "Arthur".

Se dio a conocer que el próximo Festival de Venecia acogerá en concurso la segunda parte de la película del villano de "Batman" con la que Todd Philips ya ganó el León de Oro, según anunciaron los organizadores del certamen.

¿Qué sucede en el tráiler oficial Joker: Folie a Deux?