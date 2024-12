¿Qué significa Strategy, la nueva canción de Twice?

El icónico grupo femenino de K-Pop, TWICE, ha lanzado su esperado nuevo álbum "Strategy", que incluye una colaboración con Megan Thee Stallion. El disco ya está disponible en todas las plataformas de música.

La canción principal de su decimocuarto miniálbum, "Strategy", explora diversas tácticas y enfoques para encontrar el amor, desde conquistar a un interés romántico hasta expresar los sentimientos más profundos y crear recuerdos inolvidables con alguien especial.

Este lanzamiento marca la segunda colaboración de TWICE con Megan Thee Stallion, tras su participación en el remix de "Mamushi" a principios de este año.

El videoclip de "Strategy", filmado en Corea del Sur, destaca por su estética kitsch, llena de colores vibrantes, y por una coreografía influenciada por el hip-hop. La colaboración entre las integrantes de TWICE y Megan Thee Stallion se refleja en una química perfecta y en una ejecución impecable.

El mini álbum comienza con la canción principal esperada por los fans, "Strategy", que cuenta con la colaboración de la rapera estadounidense Megan Thee Stallion. Las canciones adicionales del álbum son "Kiss My Troubles Away", "Like It Like It", "Sweetest Obsession", "Keeper" y "Magical". La última pista es una versión de "Strategy", en la que TWICE interpreta la canción sin la participación de Megan Thee Stallion.

Este es el primer regreso de TWICE en más de nueve años de carrera en el que el grupo colabora con una estrella internacional.