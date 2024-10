¿Qué significa la nueva canción de Rosé y Bruno Mars?

La nueva canción "APT" de Rosé y Bruno Mars está arrasando a nivel mundial. El título, que en coreano significa "Apartamento", refleja el tema de la letra. Este sencillo marca el regreso oficial de Rosé tras tres años desde sus éxitos "On The Ground" y "Gone". "APT" formará parte de su esperado álbum "rosie" y promete ser un hit que hará que los fans canten al unísono en la radio.

La canción fusiona pop, rock y punk, evocando la esencia de los temas de los años 80 y principios de los 90 que dominaban MTV. Coescrita por Rosé y Mars, "APT" inicia con la voz de Rosé presentando un juego de bebidas coreano, añadiendo un toque cultural. Con su vibrante sonido, "APT" promete convertirse en un clásico moderno y una muestra emocionante de lo que los fans pueden esperar de su nuevo álbum.

El video oficial de "APT" presenta un diseño sencillo en rosa y negro, homenaje a BLACKPINK. Destaca la increíble química entre los protagonistas y un ritmo pegajoso que te hará bailar, creando la combinación ideal para que no puedas resistirte a la canción.

En entrevista con VOGUE, Rosé revela que la canción se inspiró en su juego de beber favorito, llamado Apartment: "Recuerdo que me fui a casa un poco asustada. ¿Está bien que haya escrito una canción sobre un juego de beber?"

En el juego mencionado por Rosé, los jugadores apilan sus manos en el centro y uno de ellos menciona un número, después todos tienen que ir colocando su mano arriba de las apiladas diciendo la cuenta, y cuando la persona diga el número anteriormente mencionado, tiene que beber.