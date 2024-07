¿Qué significa la canción Lucky de Britney Spears?

La canción Lucky de la Princesa del Pop, Britney Spears, cuenta la historia de una estrella de Hollywood llamada “Lucky” que a pesar de lo “suertuda” que es se siente realmente sola.

Nadie puede negar el impacto que tuvo Britney Spears en la cultura pop durante la década de los 90 y 2000. Con tan solo 16 años lanzó “Baby One More Time”; que se convertiría en su primer gran éxito, y daría paso a canciones como “Oops I Did It Again” y “Lucky”.

¿Qué significa Lucky?

Esta es la historia de una chica llamada Lucky que cada mañana se levantaba con una gran sonrisa en el rostro, digna de una adorable diva de Hollywood. Pero durante todas las noches, Lucky llora sola en su habitación.

Entonces aparece la voz del público, como este narrador en tercera persona, que hace eco preguntándose si no es Lucky encantadora, y diciendo que tiene tanta suerte de ser una estrella.

Sin embargo, aunque pudiera parecer que a Lucky no le falta nada en la vida, continúa preguntándose por qué sigue llorando.

¿Lucky es un retrato de Britney?

Pese a que Britney no dio declaraciones acerca de si esta canción está inspirada en su experiencia personal, son los mismos fanáticos que en los comentarios del vídeo oficial hacen esta comparación.

“Esta es la historia de una chica llamada Britney Jean Spears”, escribe @joshuamcdowell9745.

Incluso está el público que se disculpa con la princesa del pop por no entender el mensaje en la canción, luego de que se diera a conocer el abuso al que estuvo sometida Britney por su padre, Jamie Spears.

“Perdona, Britney… Éramos todos tan jóvenes para comprender esta canción…”, escribe @crystalcolbert4863.