¿Qué se sabe de la foto de Christian Nodal y Ángela Aguilar tras ruptura con Cazzu?

Tras volverse viral una fotografía de Christian Nodal y Ángela Aguilar, a pocos días de su separación con Cazzu, el usuario que difundió la imagen pide disculpas.

A pocos días de que se dio a conocer la separación entre Christian Nodal y Cazzu, en redes sociales se comenzó a viralizar una imagen donde se veía al cantante acompañado de Ángela Aguilar. En ese momento se dijo que estaban afuera de un hotel en Houston, Texas.

Como era de esperarse, esta fotografía generó todo tipo de reacciones a su al rededor, las cuales mayormente eran críticas en contra de la hija de Pepe Aguilar, a quien tachaban como "tercera en discordia" en la relación de Cazzu y Nodal.

Ahora, a varios días de este hecho, la joven que difundió la imagen pidió disculpa y aclaró la realidad de la fotografía, asegurando que los cantantes no estaban en Houston y que tampoco a fuera de un hotel.

Mediante su cuenta de TikTok, Nelitza Sauceda explicó que la fotografía sí fue tomada en Texas, pero a fuera de un centro comercial, no de un hotel.

"Este video lo estoy haciendo para disculparme con Ángela y Nodal. Este video, que subí el miércoles, lo subí por la emoción de ver a Ángela y Nodal. Yo los admiro por su música y los grabé por la emoción de verlos", comenzó a decir la mujer,

"Yo vivo aquí por esta área del lugar. Grabé el video, lo subí a mi Instagram y en la mañana me desperté con mensajes. Yo solo quiero desmentir y aclarar que los encontré en un grocery store, en HEB, no fue en Houston, Texas, sino en Magnolia, Texas. Jamás pensé que esta foto se fuera hacer viral. No fue mi intención", explicó.

Este video provocó varias reacciones en redes sociales, donde usuarios aseguraban que la familia Aguilar y Christian Nodal eran amigos desde hace varios años, por lo que no entendía por qué se le hacía raro a la gente ver a Nodal y Ángela paseando juntos.