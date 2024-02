¿Qué se espera de Usher en el medio tiempo del Super Bowl 2024?

Aunque el cantante Usher no ha dejado de lanzar música inédita y ha relanzado álbumes con sus principales éxitos musicales, su actualidad como artista está lejos de figurar en los primeros lugares de las listas de reproducción, por ello, su presentación en el Super Bowl LVlll, podría servirle para hacer crecer la base sólida de seguidores que posee. A la fecha 36 millones de personas lo reproducen mensualmente en Spotify.

Su nuevo disco será lanzado dos días antes de su participación en el medio tiempo de la final de la NFL, uno de los eventos más importantes del año, en 2023 de acuerdo con datos oficiales de Nielsen 113 millones de personas sintonizaron el partido definitivo del fútbol americano, cuyo principal atractivo suele ser la estrella que se presenta en el medio tiempo.

Usher planea aprovechar este escaparate para darle un impulso a "Coming Home", donde explorará, cómo lo ha hecho a lo largo de su carrera ritmos desde el pop, hasta el hip-hop. Una de las principales cualidades que han situado a Usher como un cantante con una gran cantidad de seguidores es su potencia vocal, y su presencia en el escenario.

Este último recurso es el que podrá aprovechar durante su participación en el medio tiempo del Super Bowl, su gran habilidad para el baile y las coreografías que lo han destacado de otros artistas, que genera expectación para sintonizar su show durante el medio tiempo.

Los efectos visuales son otra de las principales características tanto de los videos musicales del artista, así como de sus presentaciones en vivo.

Fuera de los escenarios lo ha beneficiado llevar muy discretamente su vida personal, tanto cuando contrajo matrimonio como cuando decidió divorciarse de Tameka Foster en 2009, de ahí que sea padre de familia, una de las razones que lo alejaron del ojo público, sus hijos son Usher Raymond V y Naviyd Ely.

"Usher's new look foundation", es una asociación filantrópica con la que Usher se dedica a empoderar a los jóvenes, brindarles educación y se enfoca en dotar de habilidades para que los jóvenes se involucren en su comunidad, desarrollando su liderazgo y sus capacidades críticas.

Otra de sus facetas es como actor donde ha participado en elenco de distintas películas, estando bajo la dirección incluso del cineasta Robert Rodríguez, como en "The Faculty" de 1998, o "Ligth it up", en 1999 drama dirigido por Rachel Leigh Cook hasta que obtuvo un protagónico en "In the mix" de 2005, donde interpretó a un DJ.

Todo esto lo ha colocado como la opción para presentarse en el Super Bowl LVlll, donde se han presentado distintos artistas afrodescendientes como Snoop Dog, Ice Cube, 50 cent, y el año pasado Rihanna.