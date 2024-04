Que se bajen los ánimos: Alberto Hurtado

Luego de que días atrás Reyes Flores Hurtado impugnara a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la candidatura al Senado por Coahuila de Luis Fernando Salazar, el diputado morenista, Alberto Hurtado, pidió que se respeten los esquemas de elección del partido.

Al respecto, señaló que respeta las diferentes impugnaciones que se presentan, lo que sí es un problema es que como partido al interior los daña porque las reglas son muy claras, los lineamientos se dan, se firman los acuerdos previamente y el resultado de ellos son las encuestas.

“MORENA no impone candidatos por dedazos o amiguísimos, MORENA pone a sus candidatos en base a encuestas de manera abierta a la ciudadanía, entonces previo a eso se hace un compromiso con todos los aspirantes, se firma una carta compromiso con todos de respetar los resultados, y lamentablemente hay unos que no respetan esos acuerdos previos, y eso daña la vida interna de nuestro partido. Yo haría un llamado a esas personas que denuncian, que si bien es respetuoso, tendrán sus argumentos, tendrán sus fundamentos jurídicos, pero sin duda dañan la vida interna de nuestro partido porque genera división, genera pleito, y hoy por hoy tenemos que construir un MORENA y que la ciudadanía vea resultados, que vea un MORENA trabajando, con una ruta y metas claras, y con objetivos contundentes en aras de decirle porque la ciudadanía debe de gobernar nosotros al menos en Coahuila”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado para que se bajen los ánimos, a que se respeten los esquemas de selección del partido, y seguir transitando en una ruta de trabajo.

“Aquí en MORENA no hay imposiciones, quien quiere ser candidato tiene que trabajar tiempo atrás, caminando, recorriendo calles, colonias, pero de repente unos se tiran a la hamaca y quieren ser candidatos por capricho, y aquí no se trata de eso, entonces creo yo que hay que cerrarle el paso a este tema tan penoso de las impugnaciones al interior de nuestro movimiento y darle más paso al trabajo en unidad”, afirmó.

Añadió que para ganar una encuesta, hay que estar caminando los 365 días del año, trabajar cerca de la gente, pues el trabajo de un funcionario público tiene que ser constante en las calles, cerca de los electores.

“De repente hay algunos casos, no estoy hablando en particular de Reyes, pero hay algunos casos donde se les ocurre ser candidatos de última hora, se inscriben, no quedan, sin trabajo previo, y es fácil presentar quejas o impugnaciones cuando no hay un trabajo previo, yo por eso hago un llamado a la mesura de ambos lados, pero las impugnaciones lo único que generan son división, y falta de certeza para quienes quieren sumarse o que nos ven como una opción electoralmente, entonces yo lo que hago es un llamado a la unidad, al trabajo y a la concordia”, insistió.

Subrayó que Luis Fernando Salazar no ganó por dedazo, ganó por encuesta, la ciudadanía lo ubicaba, pues lleva años trabajando, en Coahuila fue candidato a alcalde, participó en el proceso interno para gobernador el año pasado, además que tiene mucho tiempo en calle y territorio.

“Realmente por eso gana una encuesta, porque la gente lo conoce, a comparación de otros personajes que si bien no son mal, Reyes es un excelente abogado, pero realmente creo yo en lo particular que le ha faltado involucrarse más en las actividades del partido, con la gente, y en MORENA les guste a unos o no, aquí gana la encuesta a quien más conoce, a quien ven más cercano al partido, a quien más está trabajando, entonces insisto, Reyes tendrá justificadamente sus argumentos jurídicos, se respetan, son válidos, lo único que si difiero es que ese tipo de acciones generan división, nosotros no debemos como Morena hablar de impugnaciones, nosotros deberíamos de estar viendo cómo llegarle a la ciudadanía para decirle que somos una verdadera opción de cambio, eso es lo que deberíamos de estar haciendo”, recalcó.

Luis Fernando Salazar impugna criterio de paridad del INE

No obstante, trascendió este miércoles que el candidato morenista a Senador por Coahuila, presentó un juicio para impugnar el criterio de paridad del INE, a fin de ocupar el primer sitio en la búsqueda de un escaño, y con ello dejar en segundo sitio a la también morenista Cecilia Guadiana, también candidata al Senado por MORENA.

Cabe destacar que Salazar impugnó los acuerdos INE/CG232/2024, INE/CG233/2024 e INE/CG273/2024 en los que a Cecilia Guadiana le otorgaron el primer sitio de la fórmula.

Para precisar, impugnó el punto de acuerdo Séptimo en relación con el considerando 36, respecto del cumplimiento del principio de paridad de género, según quedó asentado en el expediente SUP-JDC-358/2024.

Cabe destacar que Cecilia Guadiana compareció en calidad de Tercero Interesado en el juicio electoral promovido en contra del acuerdo INE/CG232/2024, por el cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de la facultad supletoria, aprobó las candidaturas a Senadoras y Senadores al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por los partidos políticos nacionales y coaliciones con registro vigente.

De la misma forma, las candidaturas a senadoras y senadores por el principio de representación proporcional, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2023-2024, en específico el punto de acuerdo séptimo en relación con el considerando 36, respecto del cumplimiento del principio de paridad de género por parte del recurrente.

Cabe destacar que hasta el momento ninguno de los dos candidatos morenistas al Senado por Coahuila se han pronunciado al respecto.