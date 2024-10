¿Qué relación hay entre Britney Spears y 'Diddy' Combs?

Las acusaciones que actualmente enfrenta el rapero Sean John Combs, mejor conocido como 'Diddy' Combs o 'Puff Daddy', lo han puesto bajo la lupa de internet, no sólo por lo polémico que se ha vuelto el caso por los recientes acontecimientos, sino porque han resurgido momentos que varios famosos pasaron con el cantante en sus fiestas privadas.

Dentro de los nombres que más resuenan sobre las acusaciones que se le adjudican a Combs están Justin Bieber, quien habría sido víctima de abuso por parte del rapero cuando todavía era menor de edad, y Will Smith, quien aparece en varias fotografías junto a 'Diddy' en sus polémicas reuniones.

Sin embargo, uno de los nombres que más han hecho eco es el de la 'princesa del Pop' Britney Spears, pues internautas recuerdan que en el año 2007, cuando la cantante enfrentaba una de las épocas más polémicas de su carrera, las imágenes de ésta saliendo de una fiesta en estado inconveniente dieron bastante de qué hablar.

Sin contar la presentación de Spears en los VMA's de aquel año, donde a la cantante se le ve 'desubicada' durante su presentación, lo que llevó a varios a creer que se debía a las adicciones que padecía Britney en aquel tiempo.

Britney habría sido víctima de Combs

Lo ocurrido recientemente con Diddy, hizo recordar que en ese mismo año, 2007, Britney asistió a una fiesta para celebrar el cumpleaños de la expareja de Combs, Casandra Ventura, a la que asistieron otras personalidades como Paris Hilton. De dicha celebración, los fans recuerdan una lamentable imagen de la cantante saliendo en estado inconveniente mientras era cargada por varias personas.

En internet existen fotos que muestran a Britney en compañía de Combs y Hilton en una de las mencionadas fiestas.

Ante esto, varios fans de la cantante suponen que Britney tal vez fue drogada durante la celebración y que esto pudo repetirse en más de una ocasión, pero que el comportamiento de la cantante siempre era adjudicado a sus adicciones.

El año pasado en su libro, The woman in me, Spears dijo que había sido obligada a consumir litio, un medicamento muy fuerte para controlar sus episodios maniacodepresivos, el cual era suministrado por su terapeuta.

Al momento Britney Spears no ha hecho ninguna declaración contra 'Diddy' Combs, sin embargo, la duda se encuentra sobre la mesa por las múltiples acusaciones que enfrenta el rapero entre las que se encuentran abusos y otros delitos sexuales, tráfico sexual y asociación ilícita.