¿Qué productos serían afectados por aranceles de Trump y cuál región es opción para diversificar?

Estados Unidos y México comparten una frontera terrestre de más de 3 mil 100 kilómetros, además al tener un sólido mercado de consumo es la principal opción para las exportaciones mexicanas.

Sin embargo, la relación entre la superpotencia y su vecino se ha visto afectada porque entre más hay un acercamiento económico, México se vuelve más vulnerable a sus decisiones políticas, como está por suceder de cumplirse la amenaza del presidente electo Donald Trump sobre imponer aranceles.

El principal socio comercial de México es Estados Unidos, que representa el destino del 80 % de las exportaciones, seguido de Canadá que apenas es un 2.7 % y China 1.9 %, según estas últimas dos cifras del banco Santander en 2022.

En tal caso queda preguntarse, ¿Qué productos serían los más afectados por el conflicto comercial y cuánto tardaría México en diversificar sus mercados?

La embajada de México en Estados Unidos reportó en una presentación sobre la relación comercial entre ambos países que las principales exportaciones del anfitrión a su vecino del sur fueron:

Productos del petróleo y el carbón

Partes de vehículos

Semiconductores

Componentes y equipo electrónico

Petróleo y gas

Mientras las importaciones de México a Estados Unidos fueron:

Motores de vehículos

Partes de vehículos

Equipos de computadoras

Equipo y componentes de electrónicos

Petróleo y gas

Como se entiende, ambos lados tendrían que perder, en el caso de México debido a que aún no es capaz de refinar toda su producción petrolera para abastecer el mercado interno, depende de Estados Unidos al que le compra las gasolinas y otros refinados, por lo que aparte del aumento inmediato en los productos electrónicos, computadoras y vehículos podría esperarse un alza en las gasolinas.

Esta conexión entre sus economías fue destacada también por la embajada, la cual señaló que cinco millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México.

Aranceles de vuelta, la respuesta

Por una parte la respuesta proteccionista sería con aranceles, el estudio “Impacto económico de un arancel a las importaciones en México. Un análisis de Equilibrio General Aplicado” publicado por académicos del Colegio de México en noviembre de 2017 elaboró dos escenarios del efecto sobre la economía nacional de un arancel del 30 % por parte del gobierno mexicano a las importaciones.

En el primero los ingresos de los hogares verían un impacto positivo si la recaudación por el arancel se traslada directamente a su ingreso; cayendo en cambio los ingresos del resto del mundo y las importaciones de los hogares.

En cambio, si el arancel se destina al gasto del gobierno en lugar de al ingreso de los consumidores habría un impacto negativo al bienestar.

En cuanto a la demanda tanto de insumos nacionales como importados caería debido a la subida de precios.

Diversificar mirando a la región de Asia-Pacífico

Si bien no hay un tiempo determinado para diversificar el mercado, México y sus compañías exportadoras pueden hacerlo como una estrategia para minimizar el riesgo, en este caso que Donald Trump cumpla con su amenaza o siguientes gobiernos republicanos tomen las mismas acciones.

El portal Investopedia, señala que la diversificación puede minimizar los retornos, ya que es una meta el reducir el riesgo en las inversiones. Es por ello que se debe considerar si un inversor está dispuesto a ganar menor a cambio de preservar su capital.

El estudio “Attempts at diversification: Mexico and Pacific Asia” publicado en 2002 planteó que cuando México tuvo la oportunidad de expandirse por el mercado Asia-Pacífico la élite estatal y los grandes empresarios cambiaron la estrategia de desarrollo y usaron la política exterior como un instrumento para proteger el proceso de transformación económico contra presiones internas, teniendo que depender del éxito macro económico y ayuda externa, es decir la concentración hacia Estados Unidos.

16 años más tarde, el paper “Relocation of Investment and Trade Diversification in APEC: Trends and Challenges for Mexico” (2018) señaló que México puede tomar ventaja de sus redes comerciales al fortalecer sus relaciones con Japón, Corea del Sur y China y ante estrategias proteccionistas fortalecer las alianzas con organizaciones internacionales en la región de Asia-Pacífico.