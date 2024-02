'Qué pésimo comentario', condenan a Adal Ramones por chiste contra su exesposa

Adal Ramones acaba de hacer un comentario sobre la relación que sostiene con su exesposa, Gabriela Valencia, que ha causado controversia. El comediante expresó que, si lleva la fiesta en paz con Gaby es porque su ex recibe puntualmente un cheque suyo cada mes, de lo contrario, las cosas no marcharían tan bien como lo hacen.

Este miércoles, en Ventaneando, Adal concedió una entrevista en la que habló de Daniel Bisogno y lo que sabe de su estado de salud actual, pues destacó que, a raíz del trato que ha tenido con el conductor a lo largo de los años, lo considera un gran amigo.

"Siempre ha habido gran cariño, o sea mucho cariño para su mujer, para su hija, para su hermano Alex, para él. Sé que va a salir adelante, creo que las cosas le van a pintar muy bien", expresó.

Para Ramones, Bisogno es un "gran ser humano" y un "ser hermoso", que ha demostrado el gran corazón que tiene, a través de la relación tan amorosa que existe entre él y su hija, la pequeña Michaela, así como el trato civilizado que sostiene con su exesposa y la mamá de su hija, Christiana Riva Palacio.

Fue a propósito de este comentario que la prensa cuestionó al comediante acerca de cómo llevaba él la relación con Gaby Valencia, quien fuera su esposa de 15 años y la mujer con quien procreó a sus dos hijos mayores, Paola y Diego, de 23 y 12 años respectivamente.

Adal aseguró que se llevaban bien y después bromeó con el tema, sugiriendo que su exesposa no tenía ningún problema con él debido a que recibía un cheque mensual.

"Yo la llevo muy bien con mi exmujer, mientras no le falta el cheque, no sé qué pasaría el día que le dijera: '¿Cómo ves que no te lo puedo dar?'", señaló.

Conductores de Ventaneando explotan contra el comediante

Al regresar con la nota, la conductora Mónica Castañeda no dudó en echar en cara las palabras de Adal Ramones. Y es que, aunque está consciente de que fue un remate en su comentario, sí lo consideró como inadecuado.

“Me parece un pésimo comentario de Adal, que sea o no el remate sobre su relación con su exesposa, él también decidió”.

Ante esto, Pedro Sola recordó que Ramones era un comediante, por lo que esto último pudo tratarse de un chiste.

Sin embargo, Mónica dejó en claro que este chiste no estuvo correcto, ya que era la madre de sus hijos.