¿Qué pasó entre Kelly Rowland y una empleada de seguridad en Cannes?; difunden intensas imágenes

La cantante y actriz Kelly Rowland se ha hecho viral tras su paso en la alfombra roja del Festival de Cannes, y es que la intérprete de Dilemma tuvo un intenso enfrentamiento con una empleada de seguridad del evento y las imágenes ya le han dado la vuelta a todo internet.

El enfrentamiento de la exintegrante de la extinta girlband, Destiny's Child, ocurrió en el estreno de la película francesa Marcello Mio, la cual trata sobre el actor italiano Marcello Mastroianni.

Aunque la excompañera de Beyoncé lució deslumbrante en un vestido rojo y se robó la atención con su cabello rubio platinado, las cosas se tornaron grises cuando mantuvo una disputa verbal con una empleada del festival de cine.

Respecto a lo ocurrido, de acuerdo al sitio Europa Fm, una fuente le dijo al Daily Mail que el motivo de la agresión verbal ocurrió luego de que los miembros de seguridad estaban siendo agresivos.

Las fuentes señalan que: “las personas asignadas para ayudar a las estrellas a caminar por la alfombra roja estaban siendo agresivas y Kelly intentaba ignorarlas”.

“Cuando llegó a la última mujer, ya estaba harta porque regaño a Kelly y le dijo que se moviera cuando intentaba saludar a los fans y ayudar a los paparazzi a que tomaran sus fotos”, aseguran.

Añade la fuente que Kelly: “no es falsa y quería establecer un límite claro”.

¿Quién es Kelly Rowland?

Kelly Rowland es una cantante, compositora, productora, bailarina y actriz estadounidense, ganadora de cinco Premios Grammys.

Saltó a la fama a finales de los años 90 como integrante de la agrupación Destiny's Child, junto a Beyoncé y Michelle Williams. Considerada como una de las bandas femeninas más exitosas de todos los tiempos.

En 2002 lanzó su álbum debut solista Simply Deep, el cual incluye los éxitos Dilemma junto a Nelly, Stole y Can't Nobody.

Ha publicado un total de cuatro álbumes de estudio: Simply Deep (2002), Ms. Kelly (2007), Here I Am (2011) y Talk a Good Game (2013). Entre sus éxitos incluye temas como When Love Takes Over, Motivation y Like This.

Ha incursionado en el cine con cintas como Mea Culpa (2024) de Netflix y Bad Hair (2020) de Hulu.