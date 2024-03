¿Qué pasó el 25 de marzo del 2015?

Existen fechas emblemáticas dentro del fanatismo musical. El cumpleaños de su cantante favorito, el aniversario de su debut en la industria y por supuesto, cuando toman decisiones como salirse de su banda.

En el caso de las admiradoras de la agrupación británico-irlandesa One Direction, bautizadas como “directioners”, tenían muy presente el 23 de julio de 2010, ya que ese día Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne y Zayn Malik fueron unidos para crear una boyband dentro del programa de talentos británico The X Factor.

Después de convertirse en una de las bandas más famosas de su época, conquistar más de un país y ser multipremiados, las fans no se imaginaban que el mes de marzo del 2015 sería un mes decisivo para el rumbo de sus ídolos y generaría otra fecha emblemática para ellas.

Tras el rumor de que Zayn se había ausentado del ojo público por un dolor de estómago, un miércoles 25 del tercer mes de dicho año, la página oficial de la agrupación publicó un comunicado en el cual se anunciaba la salida del oriundo de Bradford.

“Después de cinco años increíbles Zayn Malik ha decidido dejar One Dirección. Niall, Harry, Liam y Louis continuarán como cuatro piezas y esperan con ansias los próximos conciertos de su gira mundial y grabando su quinto álbum, que será lanzado más adelante este año” se leía en los primeros párrafos, de una publicación que hasta la fecha es compartida y comentada, acumulando 342 mil compartidas, 1.2 millones de reacciones y 749.8 mil comentarios. Este hecho conmocionó a millones, las directioners se pronunciaron en redes sociales compartiendo su impresión y tristeza.

En la actualidad, la situación sigue generando melancolía para algunos y otros se lo toman con gracia, creando memes.

¿SE CONVIRTIÓ EN UN CHICO NORMAL?

Aunque la premisa de su salida era ser “un chico normal de 22 años”, Zayn optó por el camino de solista y el 29 de enero del 2016 salió a la luz su primer sencillo Pillowtalk, demostrando que su estilo musical era muy diferente al que solían crear. Mind of Mine, el álbum, se estrenó en el primer aniversario de haber abandonado One Direction, el 25 de marzo del 2016. Le siguieron Icarus Falls (2018) y Nobody Is Listening (2021). Zayn también ha declarado que dejó la agrupación en pro de su salud mental.

¿QUÉ PASA EN LA ACTUALIDAD?

Ayer se cumplieron 9 años de ese suceso, Harry, Liam, Louis, Niall y Zayn dejaron de ir “en una sola dirección” para cada uno forjar su camino en solitario. Malik cumplió su objetivo de vivir alejado de la ciudad, ya que se mudó a los suburbios de Pensilvania, pasa tiempo con su hija Khai, fruto de su relación con la modelo Gigi Hadid. En su granja, cuida de sus animales y su huerto. Recientemente, sorprendió a sus seguidores al aparecer en el programa de Jimmy Fallon, donde irrumpió en el escenario durante el monólogo del conductor estadounidense para anunciar su nuevo álbum que sale el próximo 17 de mayo y su próximo sencillo, el cual ya se encuentra disponible y se titula What I Am.