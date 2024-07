Shelley Duvall, la actriz torturada en el rodaje de El Resplandor

Este jueves por la mañana se dio a conocer el lamentable fallecimiento de la actriz Shelley Duvall a los 75 años de edad, quien era mayormente recordada por su papel de 'Wendy Torrance' en El Resplandor (1980), película de Stanley Kubrick.

De acuerdo a los primeros reportes, la actriz luchaba contra problemas de salud provocados por la diabetes que padecía.

Según informó la pareja de Duvall, Dan Gilroy, a 'The Hollywood Reporter', la actriz 'murió mientras dormía'.

¿Qué pasó con Shelley Duvall y su participación en El Resplandor?

No es secreto que la película de El Resplandor, basada en la obra literaria de Stephen King, está llena de controversia y polémica, no sólo por la trama de la cinta, sino por su producción, así como las decisiones y libertades creativas que se tomó el director Stanley Kubrick.

A través de entrevistas realizadas a lo largo de los años, miembros de la producción han declarado que 'fue bastante difícil' trabajar con Kubrick en la cinta que hoy en día se le considera de culto, pese a que se diferencia en ciertos detalles de la obra original de King.

Sin embargo, han sido las declaraciones de la actriz Shelley Duvall las que más han dado de qué hablar, pues según una entrevista que se realizó en 2016, dijo que 'había sido un infierno trabajar con Stanley Kubrick' y que 'de no ser por lo que hizo con tanta crueldad, seguramente la película no habría tenido el mismo resultado'.

Shelley Duvall (ESPECIAL)

Y es que según han contado los mismos miembros de la producción, desde que comenzaron las grabaciones, Stanley Kubrick ejerció violencia psicológica contra Duvall, pues los regaños y castigos hacia ella eran más severos en comparación a los aplicados a los otros miembros del equipo, a quienes, además, se les dio la orden de 'ignorar a Shelley cada vez que se pudiera', pues el director buscaba crear una 'sensación de soledad en ella' que le ayudaría a desempeñar mejor su papel en la película.

Tortura psicológica

Existen varias escenas icónicas en la cinta, pero la que se volvió una tortura para Shelley fue aquella donde Jack Nicholson, en el papel de 'Jack Torrance', aparece repentinamente y comienza a acercarse peligrosamente hacia ella, mientras ésta se aferra a un bate de beisbol.

Además de que Kubrick no avisó de dicha escena a la actriz, por lo que no podía distinguir si lo que ocurría era real o no, fue necesario repetirla 127 veces, lo que provocó deshidratación en Duvall aquel día después de tanto llorar.

"Stanley me presionó y me presionó más de lo que nunca me habían presionado antes. Es el papel más difícil que he tenido que interpretar", declaró la misma actriz.

Otra escena que también tuvo que ser repetida varias veces es probablemente la más famosa y que se volvió el póster de la cinta, esa donde 'Jack Torrance' intenta entrar por una puerta golpeándola con un hacha mientras asecha a 'Wendy'.

Para dicha escena tuvieron que ser utilizadas 60 puertas.

Jack Nicholson también ha señalado los problemas de estrés que la actriz tuvo que enfrentar durante el rodaje, pues incluso a ésta se le empezó a caer el cabello.

De la gloria al infierno

Pese a que hoy en día 'El Resplandor' es considerada una obra maestra de culto por el público, en su estreno estuvo muy lejos de serla, pues los críticos de cine destrozaron la dirección de Kubrick y no sólo eso, sino que también calificaron la actuación de Shelley con 'cómics' y 'sobreactuada'.

La cinta significó el comienzo del final de la carrera de Shelley Duvall, pues tras El Resplandor la actriz sólo realizó un par de películas más y después se retiró por completo del cine.

Las últimas apariciones públicas de Shelley sorprendieron al público, pues ésta se veía bastante cansada y acabada.

Otro dato adicional es que ni al mismo Stephen King le gustó la película, pues estaba bastante molesto con Kubrick por no haber respetado su obra original.