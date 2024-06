¿Qué pasó con Los Primeritos de Colombia?

El nombre de Los Primeritos de Colombia se volvió viral en Facebook este fin de semana.

Resulta que el sábado, la agrupación lagunera formó parte de un evento de cumbia en el que también estuvieron Sonora Everest, Banda Callejera y La Sonora Tropicana de Benettia, celebrada en un antro del Bulevar Revolución.

Cuando tocó el turno de la agrupación liderada por "Risho" Luna, únicamente tocaron 25 minutos, lo que genero molestia entre las personas que fueron al espectáculo.

En redes sociales, los asistentes se quejaron de lo ocurrido, pero Los Primeritos de Colombia han aclarado la razón de su fugaz show.

'Para Todos Nuestros Seguidores, les pedimos una disculpa por lo sucedido, es algo que no está en nuestra mano. La idea era tocar de 2 a 3 AM, pero ya estando nosotros ahí nos dicen que la autoridad dio permiso hasta las 2:20 am "Fueron aproximadamente 25 minutos de nuestra música y la brindamos con todo nuestro cariño hacia ustedes. Esperando y comprendan el motivo de lo acontecido, muchas gracias por su apoyo, Saludos y Bendiciones", aclararon.

Los Primeritos de Colombia son uno de los grupos preferidos y emblemáticos de la región.

De acuerdo con Risho, la cumbia se ha mantenido vigente a pesar de tantos géneros que existen en la actualidad, como los corridos y el género urbano.