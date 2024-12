¿Qué pasó con la profesora Caroline de Malcom el de en medio?

Entre los personajes secundarios memorables de Malcom el de en medio se encuentra, Caroline Miller, la excéntrica profesora de Malcolm, interpretada por Catherine Lloyd Burns.

Que a aunque solo apareció en una docena de episodios, su personaje marcó a los fanáticos con sus chispas de genialidad. Sigue siendo usualmente recordada en páginas de fanáticos y fue protagonista de algunos de los momentos más graciosos de la serie, como cuando habla con Lois, la madre de Malcom.

¿Qué pasó con la actriz Catherine Lloyd?

Catherine Lloyd Burns, más allá de este rol, construyó una carrera diversa.

En los años 90, tuvo papeles episódicos en populares series como Ley y orden y Urgencias, además de coprotagonizar la sitcom Partners en 1995.

También participó en películas como Michael, junto a John Travolta. Sin embargo, tras su paso por Malcolm in the Middle, su presencia en la pantalla fue disminuyendo.

Eventualmente, su última película fue Clara's Ghost en 2018, y regresó a la televisión con un papel en Search Party, aunque su enfoque actual está lejos de los reflectores.

Hoy, Catherine es reconocida como escritora y repostera. Publicó libros como The Good, the Bad & the Beagle y la autobiografía It Hit Me Like a Ton of Bricks.

Además, vive en Brooklyn, donde hornea famosos pasteles de chocolate en Dynaco, un café que administra junto a su esposo. Este cambio refleja una vida creativa que sigue conquistando, aunque ya no desde el set.

¿Por qué salió de Malcom?

La profesora Caroline solo apareció en las primeras dos temporadas, su participación estaba contemplada para la tercera temporada, pero los productores pretendían cambiar el carácter de su personaje, volviéndola una especie de villana, la actriz se negó a interpretar un personaje “malo” y fue entonces que salió del programa y entró Lionel Herkabe quien interpretó al según profesor de los superdotados.