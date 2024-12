¿Qué pasó con Amber Heard tras el mediático juicio con Johnny Depp?

Depp y Heard estuvieron casados de 2015 a 2017. En diciembre de 2018, Heard publicó un artículo en The Washington Post donde se describía como una figura pública que representa el abuso doméstico, sin nombrar a Depp, quien negó las acusaciones.

En un juicio por difamación en Inglaterra, un juez falló en contra de Depp, confirmando que las agresiones de Heard fueron probadas. El 1 de junio de 2022, el jurado falló a favor de Depp en tres cargos, otorgándole $15 millones, mientras que Heard recibió $2 millones en uno de los cargos. La jueza redujo los daños a $10,35 millones para Depp.

Última película

El último trabajo cinematográfico de Heard fue en 2023 con Aquaman y el Reino Perdido donde repitió su papel de Mera, aunque esto trajo muchas críticas ya que Amber se encontraba 'cancelada' porque muchas personas estaban de el lado de Depp. Después de eso, la actriz fue vista en España y se confirmó que es su nueva residencia ya que quería tener una vida más familiar junto a su hija Oonagh Paige.

Será madre por segunda ocasión

Amber Heard espera su segundo hijo, según informó un portavoz a la revista People este jueves.

"Todavía es bastante pronto en el embarazo, por lo que no queremos entrar en muchos detalles en esta etapa. Baste decir que Amber está encantada tanto por ella como por Oonagh Paige", apuntó.

Heard ha expresado su confianza en su capacidad para avanzar en su carrera y vida personal. En una entrevista con Deadline, declaró:

“Lo que he pasado, lo que he vivido, no hace mi carrera. Y ciertamente no va a detener mi carrera”.