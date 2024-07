¿Qué pasará con Jimmy Lozano tras el fracaso de México en la Copa América?

Después del torpe paso de la Selección Mexicana por la Copa América, Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, habló del futuro de Jimmy Lozano como Director Técnico de México.

Fue la tarde de este 30 de junio cuando 'el Tri' terminó descalificado de la Copa América, después de un, según expertos, 'miserable' paso por el torneo, donde solo lograron realizar un gol en su partido contra Jamaica.

Esto ha provocado la indignación de cientos de aficionados mexicanos, quienes, al ver que la Selección no avanzaba como se esperaba, piden la destitución de su Director Técnico, Jimmy Lozano.

Bajo este contexto, fue Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, quien habló de la permanencia del mexicano, asegurando que el proyecto continuaba como siempre, revelando, además, que Jimmy Lozano continuará como Director Técnico.

"El proyecto continúa como habíamos quedado, en dos semanas Jimmy presentará una evaluación de lo que sucedió en el verano, todo lo que podemos mejorar y qué áreas de oportunidad tenemos, hay que escalar de esa base. Jimmy va a permanecer", comenzó a decir en una rueda de prensa.

Tras esto, señaló que la actual condición de México no es la mejor, pero está consiente de que irá mejorando para el Mundial 2026, donde México será uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

“Obviamente, primero estoy muy triste porque, como mexicano, me duele que la Selección no triunfe. Si bien el objetivo era calificarnos, lo positivo es que fueron jóvenes que no han tenido participación, que el equipo siempre fue hacia adelante, que el equipo luchó, compitió, que el equipo corrió más que los rivales, que tuvo una gran actitud. Hay que construir sobre eso y no arrancar nuevamente desde el otro lado”, sostuvo.

Cabe destacar que desde mayo, Duilio había confesado la apuesta de los directivos en Jaime Lozano, para que este dirija a México en la Copa del Mundo 2026.

“Jaime Lozano es el entrenador en el que confiamos para que dirija el Mundial del 2026. Este proyecto no termina en Copa América y en Copa Oro, este proyecto tiene su corte de caja después del último partido del Mundial 2026", señaló en aquel momento.